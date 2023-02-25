В Киеве состоится BRAVEUA FEST – музыкальный фестиваль, собирающий на пикапы для ВСУ

18 марта в столице состоится мощный BRAVEUA FEST – музыкальный фестиваль, собирающий на пикапы для ВСУ

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Музыкальный фестиваль BRAVEUA FEST объединяет артистов, которые продолжают активно творить во время войны, поддерживая Украину и вдохновляя наших воинов. Это новое дыхание украинской культуры, это история об исполнителях, помогающих понять суть украинского творчества. Это музыка, которая поддерживает дух людей в бомбоубежищах и заряжает на победу во время войны!

BRAVEUA FEST создан для того, чтобы прославлять украинскую музыку внутри страны и за границей!

18 марта 2023 года в 17.00 в Stereo Plaza более 20 молодых и популярных украинских исполнителей и групп 4 (четыре) часа будут петь любимые хиты вместе с лучшими песнями, созданными во время Великой Войны.

Посетителей ожидает мощная музыкальная энергия POSITIFF, KOLA, MELOVIN, LAUD, ROXOLANA, PROBASS∆HARDI, YAKTAK, 100ЛИЦА, PATSYKI Z FRANEKA, SKYLERR, MASHA KONDRATENKO, BOTASHE, POLINA DASHK, POLINA DASHK MASHA GOYA, SEREEN, SHADU, DIBROVA, YATSUTA, АРТУР БОССО, DJ STARKOV, PARFENIUK.

Ведущий мероприятия – звездный волонтер и шоумен АНДРИЙ ДЖЕДЖУЛА. Это не просто концерт, а событие, которого все так долго ждали!

Организаторы предлагают украинцам провести этот выходной день вместе с друзьями и вместе помочь украинским воинам!

На Фестивале будут работать бары и фуд-зона.

Вся прибыль от концерта будет направлена на закупку и подготовку пикапов для наших воинов.

Билеты уже в продаже. Покупаешь билет – донатишь на ВСУ! Успей купить билеты в фан-зону со скидкой 30%! Скидка действует для первых покупателей только до 28 февраля!

Организатор мероприятия: Благотворительная Организация "Катюша", Ивент агентство Djedjula Music, при поддержке оператора наружной рекламы ADV.expert

Ссылки на билеты: здесь.