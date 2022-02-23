В Киеве покажут знаменитую рок-оперу The Wall по культовому произведению Pink Floyd

29 марта 2022 года в киевском Дворце Украина покажут посвященную 40-летию одноименного альбома культовой группы Pink Floyd рок-оперу The Wall.

Рок-опера The Wall – – новое невероятное прочтение произведения Pink Floyd, которое имеет солдауты на известных площадках Европы и Америки, и самые высокие оценки медиа. В этом римейке задействованы известные артисты со всего мира.

Участники шоу – четыре солиста, шесть музыкантов, десять танцоров, руководимые французским хореографом Йоханом Нусом, создадут на сцене уникальную и увлекательную историю эпического альбома The Wall.

Видео дня

Хореограф шоу Йохан Нус получил мировое признание от Парижа до Лас-Вегаса и имеет в списке десяток самых влиятельных в мире наград за классические и современные постановки, от "Щелкунчика" до "Шербургских зонтов" и "Вестсайдской истории".

Альбом The Wall сам по себе похож на рок-оперу. Главный герой, по имени Пинк, с детства защищает себя от общества. Все началось со смерти отца. Мальчика травят в школе. Деспотичная мать лишь усугубляет психологические проблемы ребенка. Став взрослым, Пинк женится, но его брак терпит крах. Все это приводит к его добровольной самоизоляции. Кто же знал, что через 40 лет после выхода этого альбома слово "самоизоляция" набьет оскомину всему миру.

Неудивительно, что по этому сюжету в итоге поставили рок-оперу The Wall. Здесь стена – главный символ отчуждения героя-одиночки.

The Wall – одиннадцатый альбом легендарных Pink Floyd. Это последний альбом, записанный в так называемом классическом составе группы: Дэвид Гилмор, Роджер Уотерс, Ник Мэйсон и Ричард Райт. Он стал одним из самых успешных коммерческих альбомов 1980 года и был продан тиражом 30 миллионов копий, а уже через два года режиссер Алан Паркер снял на его основе фильм Стена.

Факты об альбоме The Wall

это самый известный альбом группы Pink Floyd 1979 года, ставший классикой мировой музыки

альбом продали тиражом тридцать миллионов копий

альбом стал музыкальным символом падения Берлинской стены

альбом стал основой полнометражного художественного фильма 1982 Pink Floyd The Wall

DASH корректор грамматики и орфографии">

DASH корректор грамматики и орфографии">