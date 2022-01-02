В Киеве к праздникам подготовили уникальное шоу 'Кибер Санта': где посмотреть

Новый год – это, пожалуй, самый добрый праздник. Пора, когда даже отъявленные скептики начинают верить в чудеса. Для малышей же этот период превращается в сказку. Поэтому неудивительно, что и приключения "Кибер Санты. Другое измерение" начинаются в канун Нового года.

Впервые в Украине стартовало шоу-мультиприключение, в котором зрители стают актерами, а актеры – зрителями.

Организаторы представления – StageShow Company, уже известна своими работами "Вартові Мрій" та "Winterra". На этот раз они создали уникальный проект, который меняет представление об обычном спектакле.

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По сюжету, любитель компьютерных игр Марк понимает, что Санта застрял в виртуальной реальности и ему нужна помощь. Парень соглашается. Вот тут и начинаются приключения с ярким антуражем, волшебными персонажами, музыкой, танцами и световым шоу.

Первый момент, вызывающий удивление, – в зале нет сидячих мест. Всё интерактивно, познавательно и увлекательно. Части помещения оживают в определенной последовательности, увлекая зрителя и рандомно затягивая каждого в диалог со сказочными персонажами.

История начинается в первом зале. По ходу повествования гостей просят перейти во второй зал, также с вольной посадкой на "льдинах" или на красном подиуме со ступеньками. Тут и происходит основная часть представления на большом вращающемся круге и возле него. Дети и родители в восторге от увиденного, помощники выхватывают зрителей для интерактива, чтобы никому не было скучно. Часть истории и вовсе протекает на большом экране с использованием довольно качественной компьютерной графики.

Это действительно новый формат новогоднего шоу, который увлечет зрителей разных возрастов. Здесь весьма умело сочетают классическую историю о поиске Санты с актуальными современными тенденциями. Каждая сцена – это необыкновенный мир, который оживает перед вашими глазами. Талантливые актеры, танцоры, юмор, а также великолепное выступление акробатов и перформанс с мячом позволят зрителям, пришедшим на праздник, по-настоящему ощутить настроение Нового 2022 года!

Разумеется, до начала шоу для самых маленьких приготовлены сладкие подарки.

Мероприятие проводится с соблюдением всех карантинных норм в соответствии с постановлением МОЗ.

Постановки шоу проходят с 11 декабря 2021 по 9 января 2022 года на сцене столичного Концерт-Холла ВДНХ.

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Автор: Макс Киреев