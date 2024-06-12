Спектакль, после просмотра которого зрителей ждут неотвратимые изменения, – в Киеве состоится премьера 'Венеры в меху'

Представьте, вы ставите скандальный роман Захер-Мазоха "Венера в меху" и ищете актрису на главную роль: интеллигенту, аристократическую, сексуальную. Вдруг на кастинг приходит крайне неряшливая женщина, говорящая на суржике и утверждающая, что идеально подходит на роль.

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И вы почему-то соглашаетесь…

Киевский Архетепический Театр приглашает Вас отвлечься от новостей, выключить телефон и погрузиться в таинственный мир спектакля, где вместе с героями можно пережить настоящие страсти, рассмотреть границу между властью и любовью, почувствовать собственные желания и увидеть себя настоящим.

Осторожно! Этот спектакль изменил жизнь и взгляды тех, кто работал над ним. Большой шанс, что зрителей также ждут неотвратимые перемены.

Где: Киевский академический театр юного зрителя на Липках (Липская 15/17)

Когда: 18 и 19 июня, 18:30

Сколько: 400 грн

Билеты по ссылке:

18.06 - https://kyiv.karabas.com/venera-v-hutri

19.06 - https://kyiv.karabas.com/venera-v-hutri-1

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