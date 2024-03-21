Силы, вооруженные танцем: три лучших военных ансамбля Украины дадут грандиозный концерт в Киеве

10 апреля в Киеве на сцене МЦКИ (Октябрьский дворец) состоится концерт "Силы, вооруженные танцем", в котором выступят сразу три лучших хореографических коллектива Сил государственной обороны, а также юные украинские таланты. На одной сцене более 100 артистов покажут красоту, грацию и зажигательную энергетику украинского танца.

Средства, собранные на этом концерте, будут направлены на помощь ВСУ, а именно на закупку FPV-дронов для 41-й ОМБр. Следовательно, этот концерт станет не только шансом погрузиться в мир уникального украинского танца и гениальной музыки, но и возможностью отблагодарить наших защитников за их сверхтяжелую и героическую работу, внеся свой вклад в помощь украинским воинам.

А хореографические коллективы государственной обороны отблагодарят зрителей своими лучшими концертными номерами, сплетенными в грандиозное шоу.

Программа концерта основана на украинском историческом наследии и охватит всю палитру народной хореографии: обрядовые, лирические, героические и шутливые танцы, от казацкого гопака до гуцульского аркана, от игривой польки до нежной веснянки.

Перед зрителями откроется подлинное искусство украинского танца, насыщенное эмоциями и многовековым опытом поколений. Никого не оставит равнодушным энергия, скорость, акробатика движений артистов, полных хранившейся поколениями магической энергетикой украинского танца. Каждый номер расскажет свою историю, не похожую ни на одну другую.

Концерт "Силы, вооруженные танцем", оставит незабываемые впечатления и невероятный заряд искренних эмоций.

В этот вечер зрители увидят такие прославленные коллективы:

Заслуженный академический Ансамбль песни и пляски Вооруженных Сил Украины

Академический ансамбль песни и пляски Государственной пограничной службы Украины

Академический ансамбль песни и пляски Национальной гвардии УкраиныНародный художественный коллектив детский ансамбль пляски "Украина" детско-юношеской хореографической студии им. М.П. Коломийца "Счастливое детство"

Народный художественный коллектив хореографический ансамбль "Цветы Украины" Киевского Дворца детей и юношества

Концерт "Силы, вооруженные танцем" состоится 10 апреля в МЦКИ по адресу Аллея Героев Небесной Сотни, 1.

Начало концерта: 18:00

Билеты можно приобрести по ссылке.

Больше информации на сайте: master-show.com