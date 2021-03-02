Сериал "Бедная Саша": о чем картина и где смотреть

1 марта в 20.45 на телеканале "1+1" состоялась премьера украинского сериала "Бедная Саша".

В сюжете рассказывается о жизни молодой девушки, которая незадолго до своей свадьбы узнает, что беременна. Но, к сожалению, обстоятельства складываются для нее так, что она вынуждена навсегда уехать из родного города. Об этом пишет ТСН.

Жених главной героини изменил ей из-за своего старого долга. Он женится на дочери следователя, чтобы избежать тюрьмы.

Саша в поезде знакомится с девушкой по имени Валерия, которая спровоцировала серьезную аварию на железной дороге и сбежала с места происшествия. Также новая знакомая прихватила с собой огромную сумму денег из соседнего купе.

Будущая мама узнает обо всем этом только в больнице, когда приходит в сознание. Она является главной подозреваемой в этой ситуации, поэтому вынуждена столкнуться с множеством трудностей и испытаний. Но Саша готова выстоять в нелегкой борьбе, чтобы сохранить жизнь своего малыша.

Главную роль в сериале исполняет Анастасия Шульга (Саша), а образ ее любимого (Романа) воплотит Александр Соколов.

Как сообщал OBOZREVATEL, фильм "Земля кочевников" взял "Золотой глобус". Картина была признана лучшей драматической работой, а ее создательница получила награду за лучшую режиссуру.