Сердючка, 'Океан Эльзы', Меладзе и другие: хедлайнеры Atlas Weekend 2021, чьи выступления нельзя пропустить

Музыкальный фестиваль Atlas Weekend 2021 пройдет с 5 по 11 июля на ВДНХ в Киеве. Зрители в этом году смогут насладиться выступлениями культовых украинских музыкантов и групп, среди них Океан Эльзы, Верка Сердючка, The Hardkiss, Тина Кароль, Настя Каменских. Иностранных гостей из-за карантинных ограничений будет не так много, но меломанов порадуют Fatboy Slim и Dj Snake.

Организаторы обещают посетителям фестиваля незабываемое шоу, а также два бесплатных дня – 5 и 6 июля. Подробней о том, кто станет хедлайнером на Atlas Weekend 2021 – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Тина Кароль выступит на фестивале 5 и 6 июля.

Кароль – популярная украинская певица, актриса и телеведущая. Народная артистка Украины (2017). Представительница Украины на Евровидении-2006. Признана лучшей исполнительницей в нашей стране по версии M1 Music Awards и YUNA.

Dj Snake зажжет 7 июля.

Dj Snake – известный французский продюсер и диджей. Его дважды номинировали на премию "Грэмми". Обладатель MTV Video Music Awards в 2014 году за сингл Turn Down for What совместно с Лилом Джоном. В 2019 году занял 16 место в списке лучших диджеев мира по версии журнала DJ Magazine.

Валерий Меладзе появится перед зрителями 8 июля.

Валерий Меладзе – популярный российский певец, заслуженный артист РФ (2006). Многократный лауреат и обладатель премий "Песня года", "Золотой граммофон", "Муз-ТВ", RU.TV. Его хиты в свое время гремели на всех возможных площадках: "Я не могу без тебя", "Как ты красива сегодня", "Девушки из высшего общества", "Красиво", "Океан и три реки", "Осколки лета" и многие другие.

Верка Сердючка порадует своим присутствием 8 июля.

Сердючка – вымышленный персонаж, которого придумал и создал Андрей Данилко в 1992 году. Всеукраинская слава пришла к артисту в 1997 году благодаря "СВ-шоу". В 2007-м занял второе место на конкурсе "Евровидение-2007" с песней Dancing Lasha Tumbai и стал известным в Европе.

Песни "Я рождена для любви", "Ха-ра-шо!", "Я не поняла", "Тук-тук-тук", "А я только с мороза", "Горілка" давно стали народными хитами.

"Океан Эльзы" выступит на фестивале 9 июля.

Украинская рок-группа, создана 12 октября 1994 года во Львове. Лидером и вокалистом группы является Святослав Вакарчук.

В их репертуаре есть композиции, ставшие классикой национальной поп-музыки: "Холодно", "Відпусти", "Без бою", "Друг", "Обійми", "Там де нас нема", "Квітка".

Британский музыкант Fatboy Slim выйдет на сцену Atlas Weekend 10 июля.

Его стиль – биг-бит, комбинация хип-хопа, брейкбита, рока и ритм-н-блюза. В первый альбом Fatboy Slim, Better Living Through Chemistry вошел хит Everybody Needs a 303. Популярными также стали песни The Rockafeller Skank, Praise You, Weapon of Choice.

The Hardkiss отгремит на Atlas Weekend 11 июля.

Украинская рок-группа The Hardkiss создана в 2011 году. Автором всех песен является лидер коллектива Юлия Санина.

The Hardkiss получил множество наград – YUNA, M1 Music Awards, "Золота Жар-птиця". Их песни вошли в золотой фонд украинской музыки: "Журавлі", "Караблі", "Мелодія", Helpless, Stones.

Напомним, в 2020 году Atlas Weekend провели в онлайн-формате. Тогда показывали лучшие моменты прошлых лет.