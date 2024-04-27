'Приходите, люди, на вечер в Клуб'. Олег Скрипка сыграет большой юбилейный концерт в честь своего 60-летия

Двухчасовая этнорок-программа, группа ВВ в полном составе, оркестр НАОНИ из 60 музыкантов, народный хор и танцевальные коллективы, special secret guests и аукцион раритетного винила группы

25 мая легенда украинского этнорока, мультиинструменталист и проповедник украинского фольклора Олег Скрипка отметит свой день рождения в Stereo Plaza.

Еще до независимости Украины Олег и группа ВВ были основателями отечественной рок-музыки и современного звучания украинской песни, и в вопросах жизненной силы, таланта, драйва и неистовой любви к украинской культуре Олег даст фору молодым исполнителям.

Юбилейный концерт состоится с участием группы "ВВ" и Национального академического оркестра народных инструментов Украины, с которыми Олег Скрипка уже не один год успешно гастролирует по Украине и миру.

В этот раз зрителя будет ждать обновленная и дополненная программа. Это будет симбиоз рок-музыки и украинского фольклора, мастерство лучших музыкантов Украины и драйвового вокала и харизмы Олега Скрипки.

"О, мой вдохновитель! О, дорогой мой слушатель! Тревожный путь продолжается, бурными реками истекает время, и вот уже сегодня Юбилей. Да, да, всегда приходит тот момент, чтобы заглянуть друг другу в глаза и правдиво признать превратность безудержного бытия. Я приглашаю тебя! О, милый мой Фанат! Приходи на мой праздничный День Рождения сбывшихся Мечт, – приглашает Олег Скрипка на свой юбилейный концерт.

–То то же! Приходите люууууди вечером в Клуб! Вспомним, помечтаем и споем вместе до безумия. Приходите все с горячим сердцем и любовью к Украине, ибо мы будем собирать благотворительный взнос на Победу с большим уважением к нашим Воинам. Там будут и тайные гости, соратники мои, рядом шедшие по бурным путям, и величественный НАОНИ Оркестра, с которым мы уже годами отстаиваем художественный фронт, и безусловно Ты, мой главный герой моих музыкальных опусов".

Двухчасовая концертная программа будет состоять из произведений в разнообразных стилях, присущих творчеству Олега Скрипки – этнорок, барокко, песни с рок-н-ролльными, украинскими традиционными и индийскими ориентальными мотивами.

Прозвучат любимые извечные хиты "Весна", "День народження", "Танці", "Країна мрій". В сонг-лист также войдет "У клубі рок" – первая украиноязычная рок-песня, украинский блюз-вестерн "Катерина", барочная "Шалена зірка", японский в стиле хокку укра-рок "Чіо Чіо Сан", впервые в новом звучании с НАОНИ будут исполнена сказочно-фантазийная песня "Диво" и эзотерически-мистическая, написанная в стиле сатсанг с учителем "Розмова з Махатмою".

На концертах Олега Скрипки с оркестром НАОНИ, который был создан еще в 1969 году и приобрел мировую славу, легендарные хиты группы "ВВ" приобретают свежее звучание. Оригинальный звуковой колорит, неповторимые тембры национальных инструментов, кобзы, скрипки, басоль, лира, тилинки, кукушки, свирель, козобас, сурьма, казацкая труба, бугай, флояра, полтавский рожок, волынка, дримба, рубель и качалка, бубен и др.) делают выступления оркестра уникальным. Творческим коллективом руководит лауреат национальной премии им. Т.Шевченко, народный артист Украины, профессор Виктор Емельянович Гуцал. Дирижировать оркестром во время юбилейного концерта Олега Скрипки из НАОНИ будет Олег Кунтий.

Билеты уже можно приобрести по ссылке. Стоимость билетов от 800 грн. Начало концерта в 19:00. Организатором концерта выступает Stereo Plaza.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ

Благотворительный фонд Олега Скрипки "Країна Мрій", который работает в направлении реабилитации военных, а также поддерживает детские дома, организует благотворительный аукцион, главным лотом которого станет первый украинский винил – раритетное эксклюзивное издание альбома группы "ВВ" "Або Або", выпущенный еще в конце 1980-х на фирме звукозаписи "Мелодия". На пластинке – заживо записан концерт "ВВ" во Франции на музыкальном фестивале в городе Бельфор. Из всего тиража, которого уже давно нет в продаже, в собственной коллекции Олега Скрипки осталось несколько экземпляров, один из которых будет продан с аукциона.

Stereo Plaza не случайно была выбрана местом проведения мероприятия, ведь именно здесь концерт сможет собрать и тех, кто увлекается творчеством Олега десятилетиями, и молодых почитателей, создаст атмосферу настоящего праздника и позволит провести технически яркое и драйвовое действо.

Напомним, что в этом году также исполняется 20 лет со дня проведения первого Международного фестиваля этнической музыки "Країна мрій", который на сегодняшний день является крупнейшим этнофестом и древнейшим музыкальным фестивалем, который непрерывно проходит в Украине с 2004 года. Юбилейный фестиваль пройдет на территории Национального Ботанического сада им. М.М. Гришко и продлится три дня в выходные с 21 по 23 июня.

В случае объявления воздушной тревоги, все гости концерта направляются в ближайшее укрытие – станцию метро Демеевская. После окончания тревоги концерт продолжается. Если концерт невозможно продолжить, концерт переносится, а все билеты остаются действительными на следующий концерт, дата которого будет объявлена дополнительно.