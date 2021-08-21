Потап и MOZGI "переосмыслили народное творчество" и выпустили песню на украинском языке. Видео

Популярная украинская группа MOZGI выпустила новый трек, приуроченный к 30-летию независимости Украины. Называется новинка "Ой, мамо".

Песня написана на украинском языке, в ней сочетаются народное творчество с современными трендами. Как отметили в Instagram бэнда, группа придерживается обещания удивлять.

"Переосмыслили украинское народное творчество, богатое песнями, посвященными маме, на современный лад. Открываем новую украиноязычную страницу в своей музыке накануне 30-летия независимости Украины!" – отметили участники MOZGI.

MOZGI – украинская группа танцевальной электронной музыки. В сентябре 2014 года был представлен дебютный клип "Аябо". В августе 2015 года группа презентовала свой дебютный альбом "Электрошаурма". Артисты продюсерского центра MOZGI Entertainment, основанного Алексеем Потанком и Ириной Горовой, ежегодно получают награды главных музыкальных премий Украины.

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Напомним, сотрудники посольства США в Украине необычным образом поздравили страну с 30-летием независимости – они спели песню на украинском языке, исполнив композицию "Мой друг" группы Kozak System.

Как сообщал OBOZREVATEL, Светлана Лобода презентовала клип на сингл под названием Indie Rock (Vogue). Она пояснила, что пять лет не выпускала песен на украинском языке, так как не могла найти подходящий материал.