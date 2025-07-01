Одно пространство, двое героев, семь лет накопленной боли: премьера спектакля 'Пять утра'

Чем заниматься на рассвете? Конечно, выяснять отношения. Именно это и делают герои спектакля "Пять утра" Киевского Архетипического театра. Именно это делаем мы все — в семье, в стране, в мире.

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По словам исполнительницы главной роли, актрисы Марины Полулях, это спектакль о ссорящейся паре или о человечестве, которое забыло, как вести диалог, и изобрело вместо этого Twitter и пассивную агрессию.

"Когда мы впервые читали эту пьесу - она вызвала у всей команды смех и слезы одновременно. Это удивительный момент, когда смеешься от абсурда, а потом плачешь от того, что этот абсурд - правда, которая происходит в твоей жизни", - рассказала актриса.

Итак ... Одно пространство, двое героев, семь лет накопленной боли и ни одного психолога!

Но выход, все же, должен быть.

Где: Национальный центр театрального искусства им. Леся Курбаса (ул. Владимирская, 23В)

Когда: 5 июля, 18:00

Сколько: 600 грн

Билеты по ссылке: https://kyiv.internet-bilet.ua/uk/pyata-ranku

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