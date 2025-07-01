Одно пространство, двое героев, семь лет накопленной боли: премьера спектакля "Пять утра"
Чем заниматься на рассвете? Конечно, выяснять отношения. Именно это и делают герои спектакля "Пять утра" Киевского Архетипического театра. Именно это делаем мы все — в семье, в стране, в мире.
По словам исполнительницы главной роли, актрисы Марины Полулях, это спектакль о ссорящейся паре или о человечестве, которое забыло, как вести диалог, и изобрело вместо этого Twitter и пассивную агрессию.
"Когда мы впервые читали эту пьесу - она вызвала у всей команды смех и слезы одновременно. Это удивительный момент, когда смеешься от абсурда, а потом плачешь от того, что этот абсурд - правда, которая происходит в твоей жизни", - рассказала актриса.
Итак ... Одно пространство, двое героев, семь лет накопленной боли и ни одного психолога!
Но выход, все же, должен быть.
Где: Национальный центр театрального искусства им. Леся Курбаса (ул. Владимирская, 23В)
Когда: 5 июля, 18:00
Сколько: 600 грн
Билеты по ссылке: https://kyiv.internet-bilet.ua/uk/pyata-ranku
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