Неделя австрийского кино покажет 5 фильмов и на любой вкус: расписание

С 30 марта по 5 апреля в киевском кинотеатре "Октябрь" состоится фестиваль "Неделя австрийского кино". После годового перерыва событие возвращается в своей 11-й едиции. Это возвращение символизирует поддержку украинского народа и выражает уважение его несокрушимости.

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Программа киносмотра охватывает наиболее яркие и резонансные австрийские картины 2021-2022 годов: в нее вошли 5 фильмов разных жанров для зрителей всех возрастов.

Расписание:

Киев, кинотеатр "Октябрь"

30 марта – "Риски и побочные эффекты"

31 марта – "Альма и Оскар"

1 апреля – "Римини"

2 апреля – "Францовые истории"

2 апреля – "Не на своем месте"

3 апреля – "Риски и побочные эффекты"

4 апреля – "Альма и Оскар"

5 апреля – "Римини"

Альма и Оскар / Alma & Oskar

Страна : Австрия, Германия, Швейцария, Чехия, 2022

Хронометраж : 88 мин. (ориентировочно)

Жанр : биографическая драма

Режиссер : Дитер Бернер

Эта биографическая драма вернет зрителей в атмосферу светской Вены начала 20 века. Лента рассказывает о бурном романе, возникшем между известным австрийским художником Оскаром Кокошкой и амбициозной композиторшей Альмой Малер, которая становится его музой, которая больше служит его мужским фантазиям, чем реальности. вся информация о фильме

Не на своем месте / Matter Out of Place

Страна: Австрия, 2022

Хронометраж : 106 мин.

Жанр : документальный

Режиссер : Николаус Гейргальтер

Самое простое определение грязи – это что-то не на своем месте. Этот фильм о мусоре на берегах, в горах, на дне океанов и глубоко в земле. Об отходах, которые разошлись по всему миру, вплоть до отдаленных уголков планеты. А также о сизифовом труде людей, которые пытаются сделать мир чище. вся информация о фильме

Франции истории / Geschichten vom Franz

Страна: Австрия, Германия, 2022

Хронометраж : 89 мин.

Жанр : комедия

Режиссер : Йоханнес Шмид

В ролях: Йосси Янчич, Нора Райдингер, Лео Вача

Францу девять. Он самый маленький в классе, его часто путают с девочкой, а голос в неподходящие моменты становится писклявым. В поисках силы и уверенности парень наталкивается в интернете на видео инфлюэнсера. Тот дает советы, как стать "настоящим мужчиной". Франц в восторге, а вот два его лучших друга подвергают такие установки сомнению. вся информация о фильме

Римини / Rimini

Страна: Германия, Франция, Австрия, 2022

Хронометраж : 115 мин.

Жанр : комедия, драма

Режиссер : Ульрих Зайдль

ролях: Михаэль Томас, Тесса Гетлихер, Ганс-Михаэль Реберг ("Список Шиндлера"), Георг Фридрих ("Большая свобода")

Ричи Браво, когда-то успешная позу, гонится за своей угасшей славой в ветреном Римини. Он финансирует свой развратный образ жизни и пристрастие к азартным играм концертами для автобусов, полных туристов, и сексуальными услугами для своих поклонниц. Его мир начинает рушиться, когда в его жизнь внезапно врывается взрослая дочь и требует от него деньги, которые он ей никогда не давал.

вся информация о фильме

Риски и побочные эффекты / Risiken und Nebenwirkungen

Страна: Австрия, 2021

Хронометраж : 88 мин. (ориентировочно)

Жанр : комедия

Режиссер : Михаэль Крайсль

В ролях: Самуэль Финци ("Ход короля", "Глаза змеи: Начало Джи.Ай.Джо", "Искушение"), Инка Фридрих ("Фанатки не остаются на завтрак"), Томас Мрац, Пиа Хирцегер ("Земля под моими" ногами")

Катрин нуждается в пересадке почки. Ей очень повезло, ведь у ее мужа нужна группа крови. Но, похоже, он не слишком торопится стать донором для любимой.

вся информация о фильме

После завершения фестиваля активисты и руководители киноклубов смогут организовать показы в своем городе в рамках проекта "Киноклуб. Всеукраинская сеть". Для этого необходимо подать заявку на сайте.

Фестиваль проводят Австрийский культурный форум в Киеве и Австрийское бюро кооперации во Львове совместно с кинокомпанией Артхаус Трафик при поддержке генерального партнера Amic Energy.