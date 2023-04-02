Неделя австрийского кино покажет 5 фильмов и на любой вкус: расписание
С 30 марта по 5 апреля в киевском кинотеатре "Октябрь" состоится фестиваль "Неделя австрийского кино". После годового перерыва событие возвращается в своей 11-й едиции. Это возвращение символизирует поддержку украинского народа и выражает уважение его несокрушимости.
Программа киносмотра охватывает наиболее яркие и резонансные австрийские картины 2021-2022 годов: в нее вошли 5 фильмов разных жанров для зрителей всех возрастов.
Расписание:
Киев, кинотеатр "Октябрь"
30 марта – "Риски и побочные эффекты"
31 марта – "Альма и Оскар"
1 апреля – "Римини"
2 апреля – "Францовые истории"
2 апреля – "Не на своем месте"
3 апреля – "Риски и побочные эффекты"
4 апреля – "Альма и Оскар"
5 апреля – "Римини"
Альма и Оскар / Alma & Oskar
Страна : Австрия, Германия, Швейцария, Чехия, 2022
Хронометраж : 88 мин. (ориентировочно)
Жанр : биографическая драма
Режиссер : Дитер Бернер
Эта биографическая драма вернет зрителей в атмосферу светской Вены начала 20 века. Лента рассказывает о бурном романе, возникшем между известным австрийским художником Оскаром Кокошкой и амбициозной композиторшей Альмой Малер, которая становится его музой, которая больше служит его мужским фантазиям, чем реальности. вся информация о фильме
Не на своем месте / Matter Out of Place
Страна: Австрия, 2022
Хронометраж : 106 мин.
Жанр : документальный
Режиссер : Николаус Гейргальтер
Самое простое определение грязи – это что-то не на своем месте. Этот фильм о мусоре на берегах, в горах, на дне океанов и глубоко в земле. Об отходах, которые разошлись по всему миру, вплоть до отдаленных уголков планеты. А также о сизифовом труде людей, которые пытаются сделать мир чище. вся информация о фильме
Франции истории / Geschichten vom Franz
Страна: Австрия, Германия, 2022
Хронометраж : 89 мин.
Жанр : комедия
Режиссер : Йоханнес Шмид
В ролях: Йосси Янчич, Нора Райдингер, Лео Вача
Францу девять. Он самый маленький в классе, его часто путают с девочкой, а голос в неподходящие моменты становится писклявым. В поисках силы и уверенности парень наталкивается в интернете на видео инфлюэнсера. Тот дает советы, как стать "настоящим мужчиной". Франц в восторге, а вот два его лучших друга подвергают такие установки сомнению. вся информация о фильме
Римини / Rimini
Страна: Германия, Франция, Австрия, 2022
Хронометраж : 115 мин.
Жанр : комедия, драма
Режиссер : Ульрих Зайдль
ролях: Михаэль Томас, Тесса Гетлихер, Ганс-Михаэль Реберг ("Список Шиндлера"), Георг Фридрих ("Большая свобода")
Ричи Браво, когда-то успешная позу, гонится за своей угасшей славой в ветреном Римини. Он финансирует свой развратный образ жизни и пристрастие к азартным играм концертами для автобусов, полных туристов, и сексуальными услугами для своих поклонниц. Его мир начинает рушиться, когда в его жизнь внезапно врывается взрослая дочь и требует от него деньги, которые он ей никогда не давал.
вся информация о фильме
Риски и побочные эффекты / Risiken und Nebenwirkungen
Страна: Австрия, 2021
Хронометраж : 88 мин. (ориентировочно)
Жанр : комедия
Режиссер : Михаэль Крайсль
В ролях: Самуэль Финци ("Ход короля", "Глаза змеи: Начало Джи.Ай.Джо", "Искушение"), Инка Фридрих ("Фанатки не остаются на завтрак"), Томас Мрац, Пиа Хирцегер ("Земля под моими" ногами")
Катрин нуждается в пересадке почки. Ей очень повезло, ведь у ее мужа нужна группа крови. Но, похоже, он не слишком торопится стать донором для любимой.
вся информация о фильме
После завершения фестиваля активисты и руководители киноклубов смогут организовать показы в своем городе в рамках проекта "Киноклуб. Всеукраинская сеть". Для этого необходимо подать заявку на сайте.
Фестиваль проводят Австрийский культурный форум в Киеве и Австрийское бюро кооперации во Львове совместно с кинокомпанией Артхаус Трафик при поддержке генерального партнера Amic Energy.