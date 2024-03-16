'Не ампутируй – спаси!' Группа СКАЙ едет в концертный тур ради спасения конечностей раненых военных

Одна из самых популярных рок-групп Украины СКАЙ, чьи песни стали настоящими рок-хитами, а концерты собирают полные залы, объявляет о начале своего весеннего благотворительного тура.

Первый концерт уже прошел в Николаеве и собрал полный зал. Следующие концерты пройдут в Днепре – 18.03, Запорожье – 19.03, Хмельницком – 29.03 и Ивано-Франковске – 30.03. Концерты планируются и в других городах, о которых группа сообщит впоследствии. Билеты на концерт можно приобрести по ссылке.

В весеннем акустическом туре СКАЙ в полном составе будет исполнять как уже известные хиты "Тебе це може вбити", "Легковажна", "Бест Друг", "Струна", "Подаруй Світло" и другие, так и сыграет новые песни, которые группа будет вживую играть впервые.

Начиная с февраля 2022 года, СКАЙ на своих концертах собрал и передал для ВСУ и Сил Обороны более 24 млн гривен. А этой весной музыканты планируют собрать средства на операции на конечностях для 5 бойцов – на каждом отдельном концерте пройдет сбор для одного военного, являющегося резидентом Национальной программы "Спаси конечность", которую реализует Международный благотворительный фонд "Здоровье украинского народа".

Этот весенний концертный тур призван не только подарить свет, силу и вдохновение нашим поклонникам, но и собрать на операции для наших раненых бойцов, – рассказывает фронтмен СКАЙ Олег Собчук. – Друзья, мы с вами на одной волне, у нас одна цель – помогать военным ради победы. Один концерт – одна операция – одна спасенная конечность – один спасенный защитник. Приглашаем".

Во время первого концерта тура в Николаеве были собраны средства для лечения боевой травмы солдату Потан Сергею из 53-й отдельной механизированной бригады, который воевал на Бахмутском направлении, занимался ремонтом техники и получил минно-взрывное ранение во время минометного обстрела. Сергей нуждается в операции по эндопротезированию левого коленного сустава.

18 марта на концерте в Днепре группа будет собирать средства на лечение боевой травмы старшему лейтенанту Овсиенко Андрею из 127 ОМПБ Сухопутных войск ВСУ, который воевал на направлении Кременная (Срибнянское лесничество) и получил минно-взрывное ранение при обстреле автоматическими минометами "Василек". Андрею необходима операция по эндопротезированию плечевого сустава Стоимость лечения 193 800 гривен.

19 марта на концерте в Запорожье СКАЙ собирает средства на лечение боевой травмы солдату Даниленко Максиму из 15-го мобильного пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины, который воевал на Купянском направлении и получил огнестрельное ранение во время артиллерийского обстрела.

Максим нуждается в проведении костной аутопластики – хирургической процедуры, при которой отсутствующую кость заменяют другой для восстановления чрезвычайно сложных переломов, представляющих значительный риск для здоровья пациента или не заживающих должным образом. Операция будет проходить с использованием современного вещества "биостекло", которое необходимо для защиты костного фрагмента от инфекции. Стоимость лечения 196 500 гривен.

29 марта на концерте в Хмельницком музыканты будут собирать средства на лечение боевой травмы штаб-сержанту Шкаран Александру из 17-й отдельной танковой бригады Сухопутных войск ВСУ, воевавшего на Бахмутском направлении и получившего минно-взрывное ранение во время выполнения боевого задания, выхода с позиций. Александр нуждается в операции тотального бесцементного эндопротезирования левого тазобедренного сустава. Стоимость лечения составляет 146 500 гривен.

30 марта на концерте в Ивано-Франковске рок-группа будет собирать средства на лечение боевой травмы штаб-сержанту Гундар Николаю – пограничнику Донецкого отряда, отдела пограничной службы "Сартана", который выполнял боевое задание в Мариуполе и получил 6 пулевых ранений в разные части тела под время городских сражений. Николай нуждается в операции по очистке костного канала большеберцовой кости с заполнением ее "биостеклом". Стоимость лечения 261 500 гривен.

Организатором концерта выступает компания "СКАЙ МЬЮЗИК".

В случае воздушной тревоги концерт прекращается, зрители пройдут до ближайшего укрытия. После окончания тревоги концерт будет продолжен.