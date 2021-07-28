Музыкальная группа 'Крихітка' впервые за год даст концерт в Киеве: где смотреть

Украинская музыкальная группа "Крихітка" впервые за долгое время выступит под открытым небом. Концерт состоится в четверг, 5 августа, в Киеве на локации "Курени".

Как говорится в анонсе события на Facebook исполнители будут звучать на сцене "Пой сюда". Во время концерта можно будет услышать как старые хиты, так и несколько новых композиций.

Билеты можно приобрести по ссылке. Локация "Курени" расположена на Парковой дороге, 4.

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Группа "Крихітка" стала продолжением коллектива "Крихітка Цахес", которая остановила свое существование после смерти гитариста Михаила Гичан. В 2000-х коллектив совершил настоящую революцию в женской рок-музыке в Украине. Песни группы называют ключевыми в развитии женского ответвления в украинской музыкальной лирике, наряду с произведениями групп "Фактически Сами", Quarpa и других.

Первый и ныне единственный полноценный альбом "Крихітки" под названием "Рецепт" вышел в 2009 году и стал определенной точкой отсчета расцвета коллектива. Кредит на запись альбома вокалистка Саша Кольцова выиграла в программе "Акулы бизнеса". Этот шаг пресса потом называла "невиданным доселе в Украине способом добывания средств на раскрутку группы".

Заручившись тогда поддержкой Юрия Хусточки, Дмитрия Шурова и Ильи Галушка, которые на тот момент были участниками группы Esthetic Education, "Крихітка" записала один из лучших украинских альбомов 2000-х: с идеальной работой от первой до последней песни, где есть и лирика, и рок-н-ролл, и замечательный женский вокал.

С момента выхода "Рецепта" прошло более 10 лет. За это время группа выпустила лишь несколько синглов, мини-альбом и редко дает концерты. Первое за четыре года выступление на публике у "Крихітки" состоялось в феврале прошлого года. Последний раз коллектив выступал в августе прошлого года, после чего снова замолчал на год.

За период тишины группа написала несколько новых песен, в том числе и композицию "Бурштин" – нежный и одновременно драйвовый поп-рок, которым и запомнились "Крихітка" в середине 2000-х.

Эта композиция должна войти в новый альбом, который сейчас готовят участники группы.

"Боимся очередной раз обещать, но да, нам очень хотелось бы", – прокомментировала фронтвумен Саша Кольцова возможность выхода нового альбома.