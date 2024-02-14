Melovin на концерте в Киеве исполнит вживую любимые хиты

15 февраля состоится долгожданный сольный концерт MÉLOVIN в Киеве, который пройдет в концертном зале ATLAS.

MÉLOVIN – известный певец, продюсер, автор и композитор, песни которого мгновенно становятся хитами.

Популярность MÉLOVIN завоевал благодаря победе в вокальном талант-шоу "Х-Фактор 6". В 2018 году с песней "Under the Ladder" певец представлял Украину на "Евровидении", его выступление было занесено в ТОП лучших перформансов международного конкурса. В 2021 году MÉLOVIN стал победителем шоу "Маска". А в этом году снова борется за право представлять Украину в Евровидении 2024 года.

На концерте самый известный "Dreamer" страны исполнит ваши любимые хиты, подарит кучу эмоций и наслаждения.

Вас ждет исполнение вживую любимых хитов: "Ти", Вітрила", "Dreamer", "Один не один", "З тобою, зі мною, і годі", "Мені не дзвони" и т.д.

Концерты MÉLOVIN – это всегда невероятная энергия, искренняя беседа и эмоции, остающиеся на всю жизнь. Такое событие нельзя упустить!

Билеты на концерт можно приобрести на concert.ua.