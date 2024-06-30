Laura Marti выступит в Киеве с большим концертом под открытым небом

Украинская певица и композитор Laura Marti возвращается в Украину с новой программой и значительными музыкальными наработками после благотворительных концертов в Европе. Артистка везет с собой три альбома и новые синглы.

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"Я очень активна в творчестве, потому что это моя сущность. После трех новых альбомов за последние два года, я почти каждый месяц релизила новую песню. Все это время я активно преподаю пение и доночу с уроков на дроны, медицину и т.д. Продолжаю играть концерты в поддержку Украины. А еще я влюбилась и осталась в Кельне. Его зовут Филипп, он гитарист. В этом году я привезу своего мужа в Украину, и вы сможете услышать нас на большой сцене 11:07", – делится своими наработками и личной историей певица.

В прошлом году Laura Marti уже посещала Украину с благотворительным туром, выступала в госпиталях для наших военных. Последний авторский проект "Поем на дроны из Laura Marti" собрал на 7 FPV дронов, полетевших защищать Харьков.

В рамках июльского тура в поддержку альбома Waves Laura Marti даст еще один особый концерт в Киеве под открытым небом – свой большой поп-сольник. 11.07 в V'YAVA артистка споет свои лучшие песни из трех поп-альбомов: Shine, "Все будет хорошо", 24th, а также новые синглы. Лаура выступит в составе своего бэнда: Philipp Köbele – гитара, Nataliya Lebedeva – клавишные, Yehor Abramov – бас, Yehor Balaban – барабаны.

Концерт Laura Marti состоится 11 июля во V'YAVA в Киеве.