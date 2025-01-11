Концерты НаШапку в январе: вас ждут звездные гости – BAH.ROMA (Роман Бахарев) и Костя Изюмов, квинтет Усеина Бекирова, Vexlarsky и Саша Чемеров

Традиционно, каждый четверг приглашаем в уютные локации Киева – Pepper's Club и Docker-G – где будут проходить выступления лучших украинских музыкантов, актеров и поэтов "на шапку". Проект НаШапку – это встречи, сплачивающие музыкантов, волонтеров и всех неравнодушных вокруг благородного дела – помощи нашим защитникам, в первую очередь - сбора средств на костные импланты. В этом месяце вас ждут выступления таких талантливых и известных музыкантов: Костя Изюмов и BAH.ROMA (Роман Бахарев), квинтет Усеина Бекирова, музыкальный проект Vexlarsky, Саша Чемеров и другие.

Видео дня

"Очень трудно объяснить, что такое концерты НаШапку тем, кто никогда не был НаШапку. Поэтому мы решили создать атмосферное видео, где сами зрители рассказывают о том, почему приходят сюда каждый четверг." - рассказывает Соня Сотник.

Посещая концерты НаШапку, вы получаете качественную музыку и теплое общение, и приобщаетесь к сверхважному делу – помогаете раненым украинским воинам. Средства, собранные на этих мероприятиях, снабжают наших раненых защитников необходимыми костными имплантами для восстановления после травм, полученных в боях за Украину. Эти импланты – их шанс на возвращение к нормальной жизни.

Немного цифр за 2024 год.

В прошлом году состоялось 52 концерта НаШапку с участием 65 исполнителей, в том числе: три оркестра Сил Обороны и один театр!

В общей сложности было собрано, во всех валютах, 4 065 158 гривен.

За этот год средняя стоимость костного импланта увеличилась, и теперь это 14 500 грн. Средства собраны На Шапку помогли вернуть в строй 280 раненых!

"Мы не знаем, что принесет нам 2025 год, но мы точно знаем, что нашим раненым и дальше потребуется помощь с костными имплантами. Поэтому, планируем наши концерты Нашапку с большой благодарностью всем музыкантам и нашим гостям, которые приносят настоящую любовь. - Соня Сотник.

В афише:

9 января – Костя Изюмов и BAH.ROMA (Pepper's Club)

16 января – Квинтет Усеина Бекирова (Pepper's Club)

23 января – музыкальный проект Vexlarsky (Docker-G)

30 января – Саша Чемеров (Pepper's Club)

9 января – Костя Изюмов и BAH.ROMA

Pepper's Club – ул. Князей Острожских, 8, корп. 7

Забронировать столик: +38 067 011 1107

В этот вечер на сцене выступят два ярких и самобытных артиста:

Костя Изюмов: талантливый музыкант, романтик с гитарой, чьи песни пронизаны искренней любовью к Украине и неприятием зла. Как ведущий Радио Байрактар, он не только словом, но и музыкой поддерживает несгибаемый дух украинцев. Его выступление станет мощным зарядом энергии и веры в победу!

талантливый музыкант, романтик с гитарой, чьи песни пронизаны искренней любовью к Украине и неприятием зла. Как ведущий Радио Байрактар, он не только словом, но и музыкой поддерживает несгибаемый дух украинцев. Его выступление станет мощным зарядом энергии и веры в победу! BAH.ROMA (Роман Бахарев): музыкант, чье творчество уже давно завоевало сердца нескольких поколений украинских слушателей. Его песни – это глубокие и чувственные истории о любви, поиске себя, тончайших человеческих эмоциях и переживаниях, которые находят отклик у каждого, кто хоть раз слышал его музыку.

16 января – Квинтет В сее на Бекирова!

Pepper's Club – ул. Князей Острожских, 8, корп. 7

Забронировать столик: +38 067 011 1107

Усеин Бекиров, выдающийся джазовый музыкант, композитор и аранжировщик, трижды номинированный на премию "Грэмми", выступит со своим квинтетом и представит композиции из трех последних альбомов, в частности из альбома "SATO", представленного сразу в трех номинациях на премию "Грэмми" :

Лучший инструментальный альбом: Альбом SATO демонстрирует высокий уровень музыкального мастерства и оригинальный подход к созданию композиций.

Социальные изменения (песня Freedom): Эта композиция несет в себе мощный социальный месседж, отражающий стремление к свободе и справедливости.

"Лучшее джазовое исполнение" (трек "RESET"): Этот трек поражает своей виртуозностью и глубоким эмоциональным наполнением.

Концерт станет уникальной возможностью услышать музыку мирового уровня, объединяющую элементы этноджаза, этнофьюжную, фанка и других стилей.

В состав квинтета Усеина Бекирова входят талантливые музыканты:

Усеин Бекиров (клавишные)

Виктор Павелко (саксофон)

Ярослав Казмирчук (труба)

Иван Лохманюк (бас-гитара)

Артур Фролов (ударные)

Этот вечер станет незабываемым событием для всех поклонников джазовой музыки и прекрасной возможностью поддержать украинского музыканта, чье творчество достойно представляет Украину на мировой арене!

23 января – музыкальный проект Vexlarsky

Docker-G – ул. Набережно-Крещатицкая, 5/13

Забронировать столик: 095 280 8340

Vexlarsky – проект, рожденный в сердце Киева, где уют городских улиц переплетается с мудростью сценического опыта и отпечатками ежедневных событий. Этот проект объединил звезд киевского и украинского андерграунда – "Фоа Хока", "Сахар белая смерть", "Перкалаба" и "Джемикс". Возглавляет и вдохновляет коллектив известный теле- и радиоведущий Анатолий Вексклярский.

Музыка Vexlarsky – это уникальный микс lounge, funk, jazz и hip-hop, помогающий слушателям переживать реальность через призму света и любви.

Особым сюрпризом для посетителей станет эксклюзивная возможность услышать шесть новых песен из будущего альбома Vexlarsky, который сейчас находится в стадии подготовки к релизу. Этот концерт – прекрасная возможность не только насладиться качественной музыкой, но и первыми услышать новые композиции группы.

30 января – Саша Чемеров

Pepper's Club – ул. Князей Острожских, 8, корп. 7

Забронировать столик: +38 067 011 1107

30 января Саша Чемеров – известный рок-музыкант, автор, продюсер и исполнитель, впервые присоединится к благотворительному проекту #НаШапку с акустическим концертом.

Саша Чемеров – знаковая фигура в украинской музыке, основатель групп "Димна Суміш" и The Gitas, чьи песни стали настоящими гимнами для нескольких поколений. Он также известен как успешный продюсер и автор песен многих популярных исполнителей. В этот вечер вас ждет особая атмосфера и уникальная возможность услышать любимые хиты в акустическом исполнении. В программе концерта прозвучат такие знаковые композиции, как "В стране иллюзий", "Любила" (feat. Бумбокс), "Держи меня", "Любовь к смерти", а также новые треки, которые еще не успели стать широко известными.

Присоединяйтесь к нам и поддерживайте благотворительный проект "НаШапку" - вместе мы делаем мир лучше!

#НаШапку – это серия благотворительных концертов талантливых музыкантов и художников, целью которых является обеспечить фронт – раненых военных – костными имплантами, больницы – препаратами и оборудованием, и продолжить поддерживать паллиативных больных по всей Украине. Вход на все концерты – бесплатный. Во время выступлений собирают донаты, проводят креативные аукционы с необычными лотами.

"Проект "НаШапку" был начат в Волонтерском центре "Фроловская 9/11" в 2014 году с началом войны. Он имел целью поддержку переселенцев, бежавших от войны на Востоке нашей страны и наших военных. Сейчас перед нами новые вызовы: помощь ВСУ , раненым и паллиативным больным . Всеми этими вопросами заботятся наши друзья из Благотворительного Фонда "СВОИ".

Бросить #НаШапку виртуально можно прямо сейчас на сайте фонда СВОИ: https://svoyi.org.ua/nashapku/

Узнать больше о проекте:

FB: https://www.facebook.com/NaShapku

Telegram: https://t.me/nashapku