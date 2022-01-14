Европейская Школа Дизайна объявляет Дни открытых дверей

2022 год уже начался, а вы все еще не определились с выбором профессии и хотите кардинально изменить свою деятельность на более творческую? Попробуйте свои силы в ДИЗАЙНЕ

18-19 января в стенах Европейской Школы Дизайна будут проходить открытые занятия, а именно:

18 января, 19:00 ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН.

“Брендинг в графическом дизайне”.

Спикер: Иван Богомаз

18 января, 19:00 ПРЕДМЕТНЫЙ ДИЗАЙН.

"Создание предметов интерьера".

Спикер: Инна Зимина

18 января, 19:00 ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН.

"Методы проектирования в ландшафтном дизайне."

Спикер: Юлия Яворская

19 января, 19:00 ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА.

Видео дня

"Скетчинг в интерьере".

Спикер: Мария Полищук

19 января, 19:00 FASHION-ДИЗАЙН.

"Принципы стилизации в создании дизайна одежды. Концепция айдентики бренда".

Спикер: Кирилл Харитонце

Стоимость одного занятия – 200 грн.

Продолжительность – 80 минут.

Вас ждет полноценное занятие, своеобразный тест-драйв, который даст вам возможность погрузиться в творческую атмосферу школы, познакомиться со спикерами программы, попрактиковаться и узнать больше деталей об EDS и перспективах развития специалистов после обучения.

Зарегистрироваться на занятия можно по ссылке: https://bit.ly/33uPLOO