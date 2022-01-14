Европейская Школа Дизайна объявляет Дни открытых дверей
2022 год уже начался, а вы все еще не определились с выбором профессии и хотите кардинально изменить свою деятельность на более творческую? Попробуйте свои силы в ДИЗАЙНЕ
18-19 января в стенах Европейской Школы Дизайна будут проходить открытые занятия, а именно:
18 января, 19:00 ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН.
“Брендинг в графическом дизайне”.
Спикер: Иван Богомаз
18 января, 19:00 ПРЕДМЕТНЫЙ ДИЗАЙН.
"Создание предметов интерьера".
Спикер: Инна Зимина
18 января, 19:00 ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН.
"Методы проектирования в ландшафтном дизайне."
Спикер: Юлия Яворская
19 января, 19:00 ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА.
"Скетчинг в интерьере".
Спикер: Мария Полищук
19 января, 19:00 FASHION-ДИЗАЙН.
"Принципы стилизации в создании дизайна одежды. Концепция айдентики бренда".
Спикер: Кирилл Харитонце
Стоимость одного занятия – 200 грн.
Продолжительность – 80 минут.
Вас ждет полноценное занятие, своеобразный тест-драйв, который даст вам возможность погрузиться в творческую атмосферу школы, познакомиться со спикерами программы, попрактиковаться и узнать больше деталей об EDS и перспективах развития специалистов после обучения.
Зарегистрироваться на занятия можно по ссылке: https://bit.ly/33uPLOO