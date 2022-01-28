Бумбокс начал тур по Украине и миру. Фото, видео и график концертов

С 19 января украинская группа "Бумбокс" начала тур, в котором с января по апрель 2022 года запланировали 29 концертов в Украине, США, Канаде, Израиле и Великобритании.

Закончится первая часть тура этого года двумя масштабными шоу в киевском Дворце Спорта 8 и 9 апреля.

Видео дня

19.01 – Хмельницкий

20.01 – Тернополь

22.01 – Ивано-Франковск

23.01 – Ровно

27.01 – Белая Церковь

29.01 – Херсон

30.01 – Николаев

8.02 – Бердичев

9.02 – Коростень

11.02 – Владимир-Волынский

12:02 - Трускавец

15.02 – Тель-Авив

19.02 – Запорожье

20.02 – Кривой Рог

22.02 – Мариуполь

04.03 – Сан-Франциско

05.03 – Сиэтл

06.03 – Лос-Анджелес

08.03 – Майами

11.03 – Нью-Йорк

12.03 – Чикаго

13.03 – Торонто

20.03 – Лондон

28.03 – Краматорск

29.03 – Каменское

02.04 – Каменец-Подольский

03.04 – Ковель

08.04 – Киев

09.04 – Киев

"Что будет если собрать в фотостудии F2F Стаса Гуренко, режиссера и оператора, Лешу Брагарника – оператора и усача, Вову Гавайца и Веталя Харенко – директоров банды Бумбокс, Согомонова .. литавры, красные дорожки, девичьи слезы – диджея Валика? Будет эпическое приглашение на концерты Бумбокс. Кому плотный гастрольный график образца январь-апрель 2022 года?", - говорится в описании видео к туру.

Ссылки на инвенты и детали по ссылке.