Бумбокс начал тур по Украине и миру. Фото, видео и график концертов
С 19 января украинская группа "Бумбокс" начала тур, в котором с января по апрель 2022 года запланировали 29 концертов в Украине, США, Канаде, Израиле и Великобритании.
Закончится первая часть тура этого года двумя масштабными шоу в киевском Дворце Спорта 8 и 9 апреля.
19.01 – Хмельницкий
20.01 – Тернополь
22.01 – Ивано-Франковск
23.01 – Ровно
27.01 – Белая Церковь
29.01 – Херсон
30.01 – Николаев
8.02 – Бердичев
9.02 – Коростень
11.02 – Владимир-Волынский
12:02 - Трускавец
15.02 – Тель-Авив
19.02 – Запорожье
20.02 – Кривой Рог
22.02 – Мариуполь
04.03 – Сан-Франциско
05.03 – Сиэтл
06.03 – Лос-Анджелес
08.03 – Майами
11.03 – Нью-Йорк
12.03 – Чикаго
13.03 – Торонто
20.03 – Лондон
28.03 – Краматорск
29.03 – Каменское
02.04 – Каменец-Подольский
03.04 – Ковель
08.04 – Киев
09.04 – Киев
"Что будет если собрать в фотостудии F2F Стаса Гуренко, режиссера и оператора, Лешу Брагарника – оператора и усача, Вову Гавайца и Веталя Харенко – директоров банды Бумбокс, Согомонова .. литавры, красные дорожки, девичьи слезы – диджея Валика? Будет эпическое приглашение на концерты Бумбокс. Кому плотный гастрольный график образца январь-апрель 2022 года?", - говорится в описании видео к туру.
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