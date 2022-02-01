Антитела представят новый альбом MLNL и отправятся в стадионный тур

В феврале этого года Антитела представят седьмой студийный альбом – MLNL (Миллениальные). Антитела продолжают традицию масштабных стадионных концертов Hello и объявляют новый тур в поддержку будущего альбома.

На каждом стадионе будет сыграно уникальное шоу, больше не повторяющееся нигде. Также на некоторых концертах приглашены специальные музыкальные гости.

Миллениалы – это молодое, но достаточно мудрое поколение, которое, несмотря на молодой возраст, уже имеет жизненный опыт за плечами и знает, чего стремится от жизни. Это поколение, которое во всем мире прямо в этот момент творит современную историю и определяет будущее. Авантюрные, энергичные, с желанием изменять себя и окружающий мир. Музыка этого поколения в Украине – это музыка группы Антитела, потому что Антитела и есть миллениалы.

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Команда постоянно экспериментирует, их клипы поражают масштабами, картинками и смыслами. У них артисты каждый раз задают новую планку в первую очередь для себя в будущем.

Альбом MLNL (Миллениальные) – это поп-рок с вкраплениями электроники и классики. Это и танцевальные хиты, и лирические баллады. В конце концов три выпущенных сингла "Кино", "Маскарад" и "Стань" уже указывают, что альбом будет разноплановым, своеобразным музыкальным калейдоскопом и результатом студийных экспериментов музыкантов. Некоторые песни обещают очень удивить.

"Мы работаем над музыкальной программой тура, режиссурой концерта, световым шоу. Вдохновение хватает. Однако общий концепт группы остается неизменным: Антитела это о любви во всех ее проявлениях, это о музыке для всей семьи", - рассказывает Тарас Тополя.

Билеты и города:

12.05 Кривой Рог - https://bit.ly/3gedZje

14.05 Днепр - https://bit.ly/343Se3f

21.05 Ровно - https://bit.ly/3IQ1Ihg

28.05 Тернополь - https://bit.ly/34nph1Q

04.06 Ивано-Франковск - https://bit.ly/3HcPjUa

Кроме нового альбома Антитела обязательно сыграют любимые хиты украинцев – ТДМЕ, Все красиво, Вірила, Лови момент, Бери своє, Танцюй и другие.

Все билеты, которые были приобретены ранее на еще не состоявшиеся – концерты тура Hello будут действительны в туре MLNL. Их не нужно обменивать. Также билеты можно приобрести с помощью єПідтримки.

Напомним, в 2019 году Антитела начали большой тур по Украине, во время которого собрали поклонников на стадионах во Львове, Полтаве, Одессе и Харькове, а также два раза подряд вызвали аншлаги в столичном Дворце спорта. Около 100 000 украинцев смогли вживую услышать и увидеть шоу Hello, которое достигло более 60 украинских городов в течение 2019-2021 годов.