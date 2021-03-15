5 вещей, которые женщины скрывают от своих мужчин

В романтических отношениях мужчин и женщин есть много тайн, которые всегда останутся только между ними. Однако, в каждой паре есть секреты и друг от друга.

У большинства девушек есть несколько вещей, о которых парни точно не знают, даже если у них довольно крепкие отношения. Fox News узнали, о чем молчат женщины, у практиков-терапевтов и психолога Кристен Карпентер, которая является доктором философии, директором отдела женского здоровья и поведения в медицинском центре в штате Огайо, США.

Проблемы со здоровьем

Если женщина обнаруживает подозрительную родинку, шишку в груди или другой симптом, она часто делится с подругой и мамой, а не с мужем. "Женщины скрывают свои беспокойства от любимого, чтобы защитить его нервы, особенно, если это серьезная проблема", – рассказала психолог Кристен Карпентер. Однако, именно ваш мужчина сможет поддержать и подставить крепкое плечо в сложной ситуации.

Проблемы в отношениях

Раздор в паре может спровоцировать любая спорная ситуация. "Если женщинам не удается решить проблемы в отношениях – они часто посещают психологический сеанс самостоятельно, чтобы понять нужен ли им рядом этот человек", – рассказывает терапевт из Канады Джоди Вот. Все же, если отношения еще можно спасти, психологи советуют проходить терапию с супругами вместе.

Сексуальная неудовлетворенность

Психолог Карпентер рассказала, что в ее офисе есть много сотрудниц, которые жалуются на сексуальную неудовлетворенность: "Женщины очень редко говорят о сексе, который не приносит наслаждения". Жены не хотят рассказывать своим партнерам о том, что не нравится в постели. "Это эмоционально насыщенная тема и девушки боятся, что эти разговоры пошатнут чувства мужа. Я настоятельно рекомендую разговаривать об интиме, где оба партнера будут рассказывать, что им нравится и наоборот", – добавила Кристен.

Личные успехи

Женщины не очень любят обсуждать новую должность, повышение зарплаты и другие достижения. "Девушки не хотят чувствовать, что между ними с мужем существует гонка, они думают, что обсуждение успехов помешает удержать партнеру роль добытчика", – предположила Кристен Карпентер. Действительно, некоторые мужчины стремятся найти успешную женщину, но не больше, чем он. Единственное решение этой проблемы – искать самодостаточного любимого, который будет радоваться вашим победам.

Денежные сбережения

Женщины хранят скрытые от мужчины деньги по разным причинам, но терапевт Томаника Уизерспун обнаружила, что девушек этому научили их мамы. Эксперт считает, что каждая леди обязательно должна разработать запасной план. В случае завершения отношений – девушки должны быть финансово независимыми. Однако, к этому нужно относиться с осторожностью. Когда мужчина узнает об отдельных средствах, он подумает, что вы готовитесь к разводу. Такой секрет может негативно повлиять на отношения, если хотите быть более откровенными – расскажите партнеру.

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