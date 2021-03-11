Эти коты не хотели, чтобы их обнимали, и показали это всем видом. Смешные фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Шоу
2,2 т.
Коты – независимые животные

Часто после тяжелого рабочего дня хочется прийти домой и понежиться в объятиях домашнего питомца. Однако, у вашей кошки может не быть настроения и тогда она выступит против сентиментальных ласк.

Пользователи портала Reddit после отказа питомцев обниматься, остались опустошенными и опубликовали фото разъяренных котов. OBOZREVATEL собрал эмоциональные кадры животных, которые были не в настроении.

Некоторые коты гиперчувствительные к прикосновениям, а сильные объятия могут вызвать агрессию.

Поцелуи будут не сегодня!

Взволнованные и разъяренные коты прижимают уши, водят хвостом, а в глазах у них расширенные зрачки. Любимцев в таком состоянии нужно оставить в покое.

Еще одно селфи и будет "кусь".

У каждого кота могут быть резкие смены настроения, не нужно забывать, что они хищные животные.

Милый котик не любит, когда его трогают.

Бабушка давно не была в гостях и очень соскучилась по котику, однако он уже устал от ее объятий.

Коту хватило объятий бабушки.

Котик дал понять хозяину, что у него нет настроения для игр.

Кот недоволен массажем головы.

Нежелание пушистых любимцев общаться с хозяевами временами огорчает.

Сегодня котик не настроен на поцелуи.

Коты сохранили почти все инстинкты, которые были у хищных предков кошачьих – это желание охотиться и охранять территорию, оберегая ее от врагов.

Котик разозлился на Санту.

Все домашние любимцы ведут себя по-разному. Одни котики держат расстояние и стремятся жить самостоятельной жизнью, а другие очень ласковые к людям и скучают за хозяевами.

Кошка не в восторге от объятий.

Хозяйка подозревает, что ее любимец хочет побыть в одиночестве.

Кошечка Фиби не ценит объятий своей хозяйки.

Котенок уже устал от крепких и любящих объятий новой хозяйки.

Котенок позировал для селфи, как мог.

Кошечка намекает, что хочет выбраться из объятий.

Хозяйка очень соскучилась за питомцем.

Хозяин решил обратиться к кошачьему психологу.

Котик заметно расстроен на фото.

Пользователь с ником Kurpool убежден, что в его кота вселилось нечто неземное.

Кот разлюбил делать селфи с хозяином.

Домашний кот был вынужден сделать фото, но это ему не понравилось.

Котенок начал вести охоту.

Кошка была не готова компенсировать объятиями стресс хозяйки после тяжелого дня.

Кошка установила барьер между собой и хозяйкой.

Фотосессия в серых тонах с котиком не удалась, потому что любимец был в плохом настроении.

Фотосессия не удалась.

Женщина уснула с котом, но он стремился выбраться из крепких объятий.

Котик не любит нежные объятия.

Кот хочет держать дистанцию.

Не подходи слишком близко

Нежности и проявления любви будут не сегодня.

Кошка не хочет обниматься с хозяйкой.

Котик разлюбил поцелуи хозяйки.

Кот не ценит подаренных поцелуев.

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