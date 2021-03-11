Эти коты не хотели, чтобы их обнимали, и показали это всем видом. Смешные фото
Часто после тяжелого рабочего дня хочется прийти домой и понежиться в объятиях домашнего питомца. Однако, у вашей кошки может не быть настроения и тогда она выступит против сентиментальных ласк.
Пользователи портала Reddit после отказа питомцев обниматься, остались опустошенными и опубликовали фото разъяренных котов. OBOZREVATEL собрал эмоциональные кадры животных, которые были не в настроении.
Некоторые коты гиперчувствительные к прикосновениям, а сильные объятия могут вызвать агрессию.
Взволнованные и разъяренные коты прижимают уши, водят хвостом, а в глазах у них расширенные зрачки. Любимцев в таком состоянии нужно оставить в покое.
У каждого кота могут быть резкие смены настроения, не нужно забывать, что они хищные животные.
Бабушка давно не была в гостях и очень соскучилась по котику, однако он уже устал от ее объятий.
Котик дал понять хозяину, что у него нет настроения для игр.
Нежелание пушистых любимцев общаться с хозяевами временами огорчает.
Коты сохранили почти все инстинкты, которые были у хищных предков кошачьих – это желание охотиться и охранять территорию, оберегая ее от врагов.
Все домашние любимцы ведут себя по-разному. Одни котики держат расстояние и стремятся жить самостоятельной жизнью, а другие очень ласковые к людям и скучают за хозяевами.
Хозяйка подозревает, что ее любимец хочет побыть в одиночестве.
Котенок уже устал от крепких и любящих объятий новой хозяйки.
Кошечка намекает, что хочет выбраться из объятий.
Хозяин решил обратиться к кошачьему психологу.
Пользователь с ником Kurpool убежден, что в его кота вселилось нечто неземное.
Домашний кот был вынужден сделать фото, но это ему не понравилось.
Кошка была не готова компенсировать объятиями стресс хозяйки после тяжелого дня.
Фотосессия в серых тонах с котиком не удалась, потому что любимец был в плохом настроении.
Женщина уснула с котом, но он стремился выбраться из крепких объятий.
Кот хочет держать дистанцию.
Нежности и проявления любви будут не сегодня.
Котик разлюбил поцелуи хозяйки.
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