Эти коты не хотели, чтобы их обнимали, и показали это всем видом. Смешные фото

Часто после тяжелого рабочего дня хочется прийти домой и понежиться в объятиях домашнего питомца. Однако, у вашей кошки может не быть настроения и тогда она выступит против сентиментальных ласк.

Пользователи портала Reddit после отказа питомцев обниматься, остались опустошенными и опубликовали фото разъяренных котов. OBOZREVATEL собрал эмоциональные кадры животных, которые были не в настроении.

Некоторые коты гиперчувствительные к прикосновениям, а сильные объятия могут вызвать агрессию.

Взволнованные и разъяренные коты прижимают уши, водят хвостом, а в глазах у них расширенные зрачки. Любимцев в таком состоянии нужно оставить в покое.

У каждого кота могут быть резкие смены настроения, не нужно забывать, что они хищные животные.

Бабушка давно не была в гостях и очень соскучилась по котику, однако он уже устал от ее объятий.

Котик дал понять хозяину, что у него нет настроения для игр.

Нежелание пушистых любимцев общаться с хозяевами временами огорчает.

Коты сохранили почти все инстинкты, которые были у хищных предков кошачьих – это желание охотиться и охранять территорию, оберегая ее от врагов.

Все домашние любимцы ведут себя по-разному. Одни котики держат расстояние и стремятся жить самостоятельной жизнью, а другие очень ласковые к людям и скучают за хозяевами.

Хозяйка подозревает, что ее любимец хочет побыть в одиночестве.

Котенок уже устал от крепких и любящих объятий новой хозяйки.

Кошечка намекает, что хочет выбраться из объятий.

Хозяин решил обратиться к кошачьему психологу.

Пользователь с ником Kurpool убежден, что в его кота вселилось нечто неземное.

Домашний кот был вынужден сделать фото, но это ему не понравилось.

Кошка была не готова компенсировать объятиями стресс хозяйки после тяжелого дня.

Фотосессия в серых тонах с котиком не удалась, потому что любимец был в плохом настроении.

Женщина уснула с котом, но он стремился выбраться из крепких объятий.

Кот хочет держать дистанцию.

Нежности и проявления любви будут не сегодня.

Котик разлюбил поцелуи хозяйки.

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