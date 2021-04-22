15 трогательных фото животных, которые заставят вас улыбнуться

Если вас переполняет усталость или негатив – стоит остановиться и поставить дела на паузу. Пятиминутный отдых от работы могут скрасить милые зверушки, ведь они заставят улыбнуться.

OBOZREVATEL собрал 15 милых фотографий, которые поднимут настроение даже в самый грустный день.

Дочери на день рождения подарили мини-пига.

Влюбленная пара здоровается на улице.

В селе появилась пушистая и жизнерадостная подружка.

Сова подмигивает на камеру.

Милый зверь играет с хозяйкой.

Сельский осел пасется на лужайке.

Веселый еж улыбается и радуется жизни.

Кот полакомился кормом и подмигивает девушкам.

Обезьянка имеет эксклюзивную прическу.

Даже суровые крокодилы иногда улыбаются.

Летний период игр – любимый в жизни домашних животных.

Молодой лис хочет эффектно выйти на портретном фото.

Пес старается как можно шире улыбаться.

Хозяйка устроила котику зимнюю фотосессию

Боксерский пес катается на качели.

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