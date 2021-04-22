15 трогательных фото животных, которые заставят вас улыбнуться

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Шоу
3 минуты
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Животные мило позируют на камеру

Если вас переполняет усталость или негатив – стоит остановиться и поставить дела на паузу. Пятиминутный отдых от работы могут скрасить милые зверушки, ведь они заставят улыбнуться.

OBOZREVATEL собрал 15 милых фотографий, которые поднимут настроение даже в самый грустный день.

Дочери на день рождения подарили мини-пига.

Первое фото домашнего любимца.

Влюбленная пара здоровается на улице.

Влюбленные четвероногие позируют на камеру.

В селе появилась пушистая и жизнерадостная подружка.

Маленькая овца улыбается

Сова подмигивает на камеру.

Белая сова позирует в кадре.

Милый зверь играет с хозяйкой.

Эта зверушка всегда улыбается

Сельский осел пасется на лужайке.

Ослики всегда смешно выходят на фото.

Веселый еж улыбается и радуется жизни.

Ежик ищет добычу в поле.

Кот полакомился кормом и подмигивает девушкам.

Кот в хорошем настроении.

Обезьянка имеет эксклюзивную прическу.

Маленькая обезьяна улыбается на камеру

Даже суровые крокодилы иногда улыбаются.

Бабочки окружили крокодила со всех сторон

Летний период игр – любимый в жизни домашних животных.

Ловкий пес ведет охоту за мячом

Молодой лис хочет эффектно выйти на портретном фото.

Лис позирует на камеру

Пес старается как можно шире улыбаться.

Любимец умилительно вышел на фото.

Хозяйка устроила котику зимнюю фотосессию

Серый котик играет в снегу

Боксерский пес катается на качели.

Пес радуется прогулке на детской площадке.

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