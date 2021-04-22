15 трогательных фото животных, которые заставят вас улыбнуться
Если вас переполняет усталость или негатив – стоит остановиться и поставить дела на паузу. Пятиминутный отдых от работы могут скрасить милые зверушки, ведь они заставят улыбнуться.
OBOZREVATEL собрал 15 милых фотографий, которые поднимут настроение даже в самый грустный день.
Дочери на день рождения подарили мини-пига.
Влюбленная пара здоровается на улице.
В селе появилась пушистая и жизнерадостная подружка.
Сова подмигивает на камеру.
Милый зверь играет с хозяйкой.
Сельский осел пасется на лужайке.
Веселый еж улыбается и радуется жизни.
Кот полакомился кормом и подмигивает девушкам.
Обезьянка имеет эксклюзивную прическу.
Даже суровые крокодилы иногда улыбаются.
Летний период игр – любимый в жизни домашних животных.
Молодой лис хочет эффектно выйти на портретном фото.
Пес старается как можно шире улыбаться.
Хозяйка устроила котику зимнюю фотосессию
Боксерский пес катается на качели.
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