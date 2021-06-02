15 котов, у которых нет ни стыда, ни совести. Смешные фото

Кот в доме – это не только ласковое мурлыканье и пушистый антистресс, но и источник постоянных пакостей. Коты ненавидят туалетную бумагу, комнатные растения и различные гаджеты.

OBOZREVATEL собрал фото забавных выходок домашних любимцев, которые довели хозяев до горячки. Когда животным скучно, они разрушают все вокруг.

Пушистый малыш разорвал все салфетки, которые были на его пути.

Пока хозяйка готовила борщ, кот залез в сковороду.

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Домашний любимец хочет играть с хозяином.

Домашние любимцы не признались, кто дефилировал по столу.

Пушистик ждет, пока хозяин сосредоточит внимание не на тарелке.

Кто первый надел тапочки, тот и хозяин в семье.

Пушистый агент под прикрытием отдыхает в пакете.

Кот не собирается признать свою вину.

Любимые игрушки всех котиков – мотки нитей для вязания.

Кот несколько часов ждал, пока хозяева распакуют книги.

Коты не любят, когда хозяева уделяют им мало внимания и сидят в гаджетах.

Лайфхак, как избавиться от комнатных растений – просто заведите кота.

Теперь понятно, кто использует больше всех бумаги в семье.

Отпечатки кошачьих лап остались по всему зеркалу.

Пес обиделся на наглого кота.

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