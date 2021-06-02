15 котов, у которых нет ни стыда, ни совести. Смешные фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Шоу
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Главные враги котов – комнатные растения и туалетная бумага

Кот в доме – это не только ласковое мурлыканье и пушистый антистресс, но и источник постоянных пакостей. Коты ненавидят туалетную бумагу, комнатные растения и различные гаджеты.

OBOZREVATEL собрал фото забавных выходок домашних любимцев, которые довели хозяев до горячки. Когда животным скучно, они разрушают все вокруг.

Пушистый малыш разорвал все салфетки, которые были на его пути.

Кошечка не признанает свою вину.

Пока хозяйка готовила борщ, кот залез в сковороду.

Кот отдыхает в теплой сковородке.
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Домашний любимец хочет играть с хозяином.

Кот требует внимания.

Домашние любимцы не признались, кто дефилировал по столу.

Когда дома несколько кошек, не понятно, кто совершил преступление.

Пушистик ждет, пока хозяин сосредоточит внимание не на тарелке.

Кот положил глаз на аппетитную сосиску.

Кто первый надел тапочки, тот и хозяин в семье.

Кот присвоил тапочки хозяина.

Пушистый агент под прикрытием отдыхает в пакете.

Пушистик думает, что его никто не видит.

Кот не собирается признать свою вину.

Котик делает вид, что ничего не произошло.

Любимые игрушки всех котиков – мотки нитей для вязания.

Кот опрокинул корзину с нитями.

Кот несколько часов ждал, пока хозяева распакуют книги.

Пушистик неожиданно напал

Коты не любят, когда хозяева уделяют им мало внимания и сидят в гаджетах.

Кот запрещает играть на компьютере.

Лайфхак, как избавиться от комнатных растений – просто заведите кота.

Коты ненавидят вазоны.

Теперь понятно, кто использует больше всех бумаги в семье.

Хозяевам необходимо запастись туалетной бумагой.

Отпечатки кошачьих лап остались по всему зеркалу.

Интересно, как кот запрыгнул настолько высоко.

Пес обиделся на наглого кота.

Кот выгнал собаку с его места.

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