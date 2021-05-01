12 удивительных фото животных, которых сняла скрытая камера
Фотограф Елизавета М. Ка. смастерила кормушку с камерой для птиц и грызунов, куда приходят десятки животных каждый день. Просматривая зафиксированые кадры, можно без конца любоваться их поведением.
Дикие звери кажутся нам недостижимыми, но к счастью, есть способ исследовать некоторые виды в природной среде, не отпугивая их и не причиняя вреда. OBOZREVATEL собрал невероятные фотографии, которые демонстрируют веселую мимику и позы животных.
Редко когда можно встретить белочку такого уникального окраса.
Елизавета фотографирует животных с 2012 года и до сих пор увлекается этим хобби.
Фотограф больше всего любит наблюдать за птицами.
Кролик понял, что его снимают, решил украсть несколько орешков и не засветиться в кадре.
Милые птички вместе обедают.
Больше всего экзотических птиц фотограф встретила в штате Мичиган.
У Елизаветы в Instagram 44 тысячи подписчиков, которые ежедневно наблюдают за моментами из жизни птиц. Девушка говорит, что не ожидала, что фотографии привлекут столько внимания пользователей.
В своем дворе девушка высаживает деревья, чтобы птицы обустраивали гнезда.
Милый зверек рассматривает камеру и одновременно обедает.
Яркая птица пленила сердце пользователей соцсетей.
Забавные позы животных привлекают больше внимания, потому что смешные выражения поднимают людям настроение.
Птицы иногда попадают в кадр очень в забавных позах, которые радуют пользователей соцсетей.
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