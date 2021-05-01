12 удивительных фото животных, которых сняла скрытая камера

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Шоу
3 минуты
5,4 т.
Птицы часто прилетают к кормушке с камерой

Фотограф Елизавета М. Ка. смастерила кормушку с камерой для птиц и грызунов, куда приходят десятки животных каждый день. Просматривая зафиксированые кадры, можно без конца любоваться их поведением.

Дикие звери кажутся нам недостижимыми, но к счастью, есть способ исследовать некоторые виды в природной среде, не отпугивая их и не причиняя вреда. OBOZREVATEL собрал невероятные фотографии, которые демонстрируют веселую мимику и позы животных.

Редко когда можно встретить белочку такого уникального окраса.

Темная белочка пришла на обед и попала в кадр.

Елизавета фотографирует животных с 2012 года и до сих пор увлекается этим хобби.

Полевой хомяк обедает.

Фотограф больше всего любит наблюдать за птицами.

Синичка позирует возле кормушки.

Кролик понял, что его снимают, решил украсть несколько орешков и не засветиться в кадре.

Кролик прячется от камеры.

Милые птички вместе обедают.

Влюбленная пара позирует на камеру.

Больше всего экзотических птиц фотограф встретила в штате Мичиган.

Птенец рассматривает камеру.

У Елизаветы в Instagram 44 тысячи подписчиков, которые ежедневно наблюдают за моментами из жизни птиц. Девушка говорит, что не ожидала, что фотографии привлекут столько внимания пользователей.

Камера зафиксировала белочку крупным планом.

В своем дворе девушка высаживает деревья, чтобы птицы обустраивали гнезда.

Ворон расправил крылья.

Милый зверек рассматривает камеру и одновременно обедает.

Суслик прячет за щеки запасы орехов.

Яркая птица пленила сердце пользователей соцсетей.

Красный попугай прилетел поесть зерна.

Забавные позы животных привлекают больше внимания, потому что смешные выражения поднимают людям настроение.

Серьезное фото можно использовать на паспорт.

Птицы иногда попадают в кадр очень в забавных позах, которые радуют пользователей соцсетей.

Птица не ожидала увидеть фотоаппарат.

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