12 удивительных фото животных, которых сняла скрытая камера

Фотограф Елизавета М. Ка. смастерила кормушку с камерой для птиц и грызунов, куда приходят десятки животных каждый день. Просматривая зафиксированые кадры, можно без конца любоваться их поведением.

Дикие звери кажутся нам недостижимыми, но к счастью, есть способ исследовать некоторые виды в природной среде, не отпугивая их и не причиняя вреда. OBOZREVATEL собрал невероятные фотографии, которые демонстрируют веселую мимику и позы животных.

Редко когда можно встретить белочку такого уникального окраса.

Елизавета фотографирует животных с 2012 года и до сих пор увлекается этим хобби.

Фотограф больше всего любит наблюдать за птицами.

Кролик понял, что его снимают, решил украсть несколько орешков и не засветиться в кадре.

Милые птички вместе обедают.

Больше всего экзотических птиц фотограф встретила в штате Мичиган.

У Елизаветы в Instagram 44 тысячи подписчиков, которые ежедневно наблюдают за моментами из жизни птиц. Девушка говорит, что не ожидала, что фотографии привлекут столько внимания пользователей.

В своем дворе девушка высаживает деревья, чтобы птицы обустраивали гнезда.

Милый зверек рассматривает камеру и одновременно обедает.

Яркая птица пленила сердце пользователей соцсетей.

Забавные позы животных привлекают больше внимания, потому что смешные выражения поднимают людям настроение.

Птицы иногда попадают в кадр очень в забавных позах, которые радуют пользователей соцсетей.

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