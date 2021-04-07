12 привычек, которые всех сильно раздражают

У большинства людей есть "грехи", которых они могут даже не замечать. К примеру, бесконечное щелканье ручкой или частое употребление слов-паразитов.

Издание Adme пишет, что чрезмерное использование парфюма вряд ли понравится окружающим, ведь большинство ароматизаторов созданы на искусственной основе. Кроме того, это может вызвать аллергию.

Смотреть видео на телефоне в общественном месте нежелательно по той причине, что это может задеть или обидеть чувства того, кто находится рядом.

Игнорирование приватности в общественной уборной является недопустимым. Существует даже специальный этикет, который регламентирует правила нахождения в туалете.

Если часами выбирать товары в магазине, то за вами успеет собраться целая очередь раздраженных покупателей.

Если толпой ходить по тротуару, то это будет не слишком удобно для остальных пешеходов.

Использование голосовых сообщений в общественном месте может спровоцировать множество неловких ситуаций.

Вопрос "Как дела?" является одним из самых раздражающих для многих, потому что какого-то иного ответа, кроме как "Хорошо" или "Нормально", не предполагается.

Поднимать брови, закатывать глаза и вздыхать – такое поведение может сильно обидеть другого человека.

Использовать жевательную резинку в большинстве случаев неуместно, поскольку это тоже многих раздражает.

Щелкать ручкой – есть люди, которые обладают особой чувствительностью к звукам.

Частое употребление слов-паразитов может стать еще одним источником раздражительности.

Слишком долгое фотографирование еды в кафе или ресторане способно разозлить того, кому приходится наблюдать за всем этим процессом.

Ранее OBOZREVATEL писал о вещах в квартире, которые выдают дурной вкус владельца. Среди них – мебельные гарнитуры, неоновая подсветка, громоздкие душевые кабины и многое другое.