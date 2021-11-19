В новом выпуске "Україна має талант" собираются поставить сразу два рекорда. Подробности и фото

Дарья Дурова
Шоу
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Україна має талант

В новом выпуске популярного шоу "Україна має талант" (телеканал СТБ)выступят эквилибристка Богдана Ткаченко и жонглер горячей гирей Владислав Яровой. Оба участника пришли на проект с целью прямо на сцене поставить новые рекорды – Украины и мира.

Как стало известно OBOZREVATEL, Ткаченко уже в четыре года начала заниматься в цирковой студии. Яровой работает слесарем-автомехаником, но жить не может без спорта. Удалось ли конкурсантам достичь своих целей на "Україна має талант" – зрители увидят в субботу, 20 ноября, в 19:00 на СТБ.

Судья шоу Евгений Кот попытался поднять гирю участника "Україна має талант"
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Юная эквилибристка из Запорожья Богдана Ткаченко живет с редким диагнозом – гипермобильность суставов. Его девочке поставили всего в полтора месяца.

Мама сперва испугалась, думала, что это какая-то патология. Но потом узнала, что если направить этот диагноз в нужное русло, то это может даже сыграть ребенку на пользу.

Ткаченко стала посещать цирковую студию и уже является рекордсменкой Украины. На шоу она пришла, чтобы повторить трюк сестер Росс – поднять с пола зубами 15 яблок за 1 минуту.

Такой трюк никто не исполнял последние 70 лет. Если эквилибристке это удастся, она установит рекорд Украины.

Эквилибристка Богдана Ткаченко

Владислав Яровой из Марганца занимается силовым жонглированием. Для этого он использует гирю весом в 50 кг.

На сцене "Україна має талант" конкурсант попытается установить новый мировой рекорд – с закрытыми глазами жонглировать гирей в 50 кг, которая горит огнем.

"У меня одно желание – сделать то, что в мире никто не делал. Каждый день после работы меня это мотивирует идти на тренировку. Я без спорта не могу. И хочу добиться своей огромной цели на "Україна має талант", – сказал Яровой.

Жонглер Владислав Яровой

Как писал OBOZREVATEL, ранее на сцене популярного шоу телеканала СТБ "Україна має талант" выступил блогер-миллионник, пародист Андрей Немодрук. 25-летний парень из Одессы имеет 3 миллиона подписчиков на канале и известен в сети пародиями на голоса и клипы.

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