В новом выпуске "Україна має талант" собираются поставить сразу два рекорда. Подробности и фото

В новом выпуске популярного шоу "Україна має талант" (телеканал СТБ)выступят эквилибристка Богдана Ткаченко и жонглер горячей гирей Владислав Яровой. Оба участника пришли на проект с целью прямо на сцене поставить новые рекорды – Украины и мира.

Как стало известно OBOZREVATEL, Ткаченко уже в четыре года начала заниматься в цирковой студии. Яровой работает слесарем-автомехаником, но жить не может без спорта. Удалось ли конкурсантам достичь своих целей на "Україна має талант" – зрители увидят в субботу, 20 ноября, в 19:00 на СТБ.

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Юная эквилибристка из Запорожья Богдана Ткаченко живет с редким диагнозом – гипермобильность суставов. Его девочке поставили всего в полтора месяца.

Мама сперва испугалась, думала, что это какая-то патология. Но потом узнала, что если направить этот диагноз в нужное русло, то это может даже сыграть ребенку на пользу.

Ткаченко стала посещать цирковую студию и уже является рекордсменкой Украины. На шоу она пришла, чтобы повторить трюк сестер Росс – поднять с пола зубами 15 яблок за 1 минуту.

Такой трюк никто не исполнял последние 70 лет. Если эквилибристке это удастся, она установит рекорд Украины.

Владислав Яровой из Марганца занимается силовым жонглированием. Для этого он использует гирю весом в 50 кг.

На сцене "Україна має талант" конкурсант попытается установить новый мировой рекорд – с закрытыми глазами жонглировать гирей в 50 кг, которая горит огнем.

"У меня одно желание – сделать то, что в мире никто не делал. Каждый день после работы меня это мотивирует идти на тренировку. Я без спорта не могу. И хочу добиться своей огромной цели на "Україна має талант", – сказал Яровой.

Как писал OBOZREVATEL, ранее на сцене популярного шоу телеканала СТБ "Україна має талант" выступил блогер-миллионник, пародист Андрей Немодрук. 25-летний парень из Одессы имеет 3 миллиона подписчиков на канале и известен в сети пародиями на голоса и клипы.