10 забавных пушистых "преступников", которых владельцы поймали с поличным

Владельцы пушистых любимцев часто ловят их на местах преступлений. Но от этого животные не перестают проказничать.

OBOZREVATEL собрал самых милых "преступников", которые были пойманы с поличным. При отсутствии хозяев животные умудряются натворить много пакостей.

Пользователь Twitter с ником urfriendimane опубликовал кота, который испортил готовый к выпечке пирог крошечными следами лап. Котенок собрал 1,5 миллиона лайков.

Пушистый преступник прогулялся по форме для пирога. Twitter/urfriendimane

Кот помог украшать блюдо, поэтому он абсолютно невиновен.

Хозяева вынуждены есть пирог с отпечатками кошачьих лап. Twitter/_freetacos

Мышь съела половину нового коврика для компьютерной мыши.

Эти глаза ничего не грызли. Twitter/FeelHapi

Кот попробовал на вкус Мюнхенский чизкейк, прежде чем его подали к столу.

Преступник скрылся с места преступления. Twitter/kassixo

Преступника поймали на месте преступления.

Кот потерял равновесие. Twitter/haugero

Кот оставил свой след на стене.

Кот решил дополнить композицию. Twitter/HebiYasha

Хозяйка шла подавать пирог к праздничному столу и увидела это.

Пушистик попробовал на вкус пирог. Twitter/sophrubo

Домашний любимец является ценителем сгущенного молока.

Кот полакомился сгущенным молоком. Twitter/ahillesland

Кожаный диван пострадал.

Кот всего сутки был сам дома. Twitter/NavigatorVega

Теперь непонятно кто из них является настоящим преступником.

Кто-то пробежался по тесту для печенья Twitter/http_error_418

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