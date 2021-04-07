10 кумедних пухнастих "злочинців", яких власники спіймали на гарячому

Власники пухнастих улюбленців часто ловлять їх на місцях злочинів. Але від цього тварини не перестають пустувати.

OBOZREVATEL зібрав наймиліших "злочинців", яких було спіймано на гарячому. За відсутності господарів тварини примудряються натворити чимало капостей.

Користувач Twitter із ніком urfriendimane опублікував кота, який зіпсував готовий до випікання пиріг крихітними слідами лап. Кошеня зібрало 1,5 мільйона вподобань.

Пухнастий злочинець прогулявся по формі для пирога. Twitter/urfriendimane

Кіт допоміг прикрашати страву, тому він абсолютно невинний.

Господарі змушені їсти пиріг із відбитками котячих лап. Twitter/_freetacos

Миша з'їла половину нового килимка для комп'ютерної миші.

Ці очі нічого не гризли. Twitter/FeelHapi

Кіт спробував на смак Мюнхенський чизкейк, перш ніж його подали до столу.

Зловмисник утік із місця злочину. Twitter/kassixo

Злочинця спіймали на місці інциденту.

Кіт утратив рівновагу. Twitter/haugero

Кіт залишив свій слід на стіні.

Кіт вирішив доповнити композицію. Twitter/HebiYasha

Господиня йшла подавати пиріг до святкового столу і побачила це.

Пухнастик спробував на смак пиріг. Twitter/sophrubo

Домашній улюбленець є поціновувачем згущеного молока.

Кіт поласував згущеним молоком. Twitter/ahillesland

Шкіряний диван постраждав.

Кіт усього добу був сам удома. Twitter/NavigatorVega

Тепер незрозуміло хто з них є справжнім злочинцем.

Хтось пробігся по тісту для печива Twitter/http_error_418

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