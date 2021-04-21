10 впечатляющих фото "до" и "после", на которые можно смотреть вечно

Пользователи соцсетей часто делятся трансформациями своих квартир и комнат. Например, супруги превратили "убитый дом" в изысканное семейное гнездышко, а художники отреставрировали старые картины, теперь они выглядят как новые.

OBOZREVATEL собрал невероятные реставрации мебели и картин, которым дали вторую жизнь.

Подросток сфотографировал свою комнату после многочасовой уборки.

Столяр превращает обычную мебель в произведение искусства.

Группа художников решила восстановить картину.

Заброшенный дом до ремонта был похож на подвал.

Испанский реставратор восстановил произведение искусства.

Реставраторы работали несколько месяцев.

Дом стал украшением города.

Картина после реставрации выглядит так, словно она только что нарисована.

Металлическая булава после очистки, как новенькая.

Хозяйка решила вымыть духовую печь.

Ранее OBOZREVATEL писал: