10 впечатляющих фото "до" и "после", на которые можно смотреть вечно

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Шоу
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Дома 'до' и 'после' землетрясения и урагана руками детей

Пользователи соцсетей часто делятся трансформациями своих квартир и комнат. Например, супруги превратили "убитый дом" в изысканное семейное гнездышко, а художники отреставрировали старые картины, теперь они выглядят как новые.

OBOZREVATEL собрал невероятные реставрации мебели и картин, которым дали вторую жизнь.

Подросток сфотографировал свою комнату после многочасовой уборки.

Комната мальчика во время периода депрессии и после стресса.

Столяр превращает обычную мебель в произведение искусства.

Деревянный стул до и после реставрации.

Группа художников решила восстановить картину.

Картина 19 века до и после реставрации.

Заброшенный дом до ремонта был похож на подвал.

Заброшенный особняк до и после восстановления.

Испанский реставратор восстановил произведение искусства.

Художник дал новую жизнь картине в стиле барокко.

Реставраторы работали несколько месяцев.

Картина Бабадина была в аварийном состоянии.

Дом стал украшением города.

Боковая часть здания "до" и "после" невероятной покраски.

Картина после реставрации выглядит так, словно она только что нарисована.

Художники отреставрировали картину.

Металлическая булава после очистки, как новенькая.

Булава с 300-летней историей "до" и "после" очистки.

Хозяйка решила вымыть духовую печь.

Печь "до" и "после" глубокого очищения.

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