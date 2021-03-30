10 невероятно красивых явлений природы, которые поймала камера

Кому нужна несуществующая страна чудес, если вокруг такая необычная и магическая матушка-природа. Редкие животные, экзотические деревья, фигуры изо льда и мистическая радуга – далеко не весь перечень того, что может вас удивить.

OBOZREVATEL собрал реальные фото, которые доказывают насколько безумно красивой может быть природа.

Весной фотограф нашел укрытие для птиц.

Живые цветы – чудо посреди пустыни.

"Я был в походе и нашел бревно, которое напоминало гигантского щенка", – пишет пользователь с ником cawteja.

Большая сосна не отпустила росток на землю, а вырастила его у себя на ветке.

Огромный орел прилетел на балкон.

Удивительная трансформация из гусеницы в волшебную бабочку.

Мистическая радуга, в середине которой находится силуэт человека.

Креативные садоводы посадили листовые дерева среди хвойных, чтобы осенью лес улыбнулся.

Сосулька замерзла в форме крошечного леса.

Дерево-мостик – главная достопримечательность в поселке.

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