10 невероятно красивых явлений природы, которые поймала камера
Кому нужна несуществующая страна чудес, если вокруг такая необычная и магическая матушка-природа. Редкие животные, экзотические деревья, фигуры изо льда и мистическая радуга – далеко не весь перечень того, что может вас удивить.
OBOZREVATEL собрал реальные фото, которые доказывают насколько безумно красивой может быть природа.
Весной фотограф нашел укрытие для птиц.
Живые цветы – чудо посреди пустыни.
"Я был в походе и нашел бревно, которое напоминало гигантского щенка", – пишет пользователь с ником cawteja.
Большая сосна не отпустила росток на землю, а вырастила его у себя на ветке.
Огромный орел прилетел на балкон.
Удивительная трансформация из гусеницы в волшебную бабочку.
Мистическая радуга, в середине которой находится силуэт человека.
Креативные садоводы посадили листовые дерева среди хвойных, чтобы осенью лес улыбнулся.
Сосулька замерзла в форме крошечного леса.
Дерево-мостик – главная достопримечательность в поселке.
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