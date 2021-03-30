10 невероятно красивых явлений природы, которые поймала камера

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Шоу
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Эти природные явления на самом деле вас удивят

Кому нужна несуществующая страна чудес, если вокруг такая необычная и магическая матушка-природа. Редкие животные, экзотические деревья, фигуры изо льда и мистическая радуга – далеко не весь перечень того, что может вас удивить.

OBOZREVATEL собрал реальные фото, которые доказывают насколько безумно красивой может быть природа.

Весной фотограф нашел укрытие для птиц.

Зонтик из льда для птенцов.

Живые цветы – чудо посреди пустыни.

Редкое цветения в пустыне Атакама, Чили.

"Я был в походе и нашел бревно, которое напоминало гигантского щенка", – пишет пользователь с ником cawteja.

Ствол дерева напоминает щенка.

Большая сосна не отпустила росток на землю, а вырастила его у себя на ветке.

Дерево выросло на ветке другого.

Огромный орел прилетел на балкон.

Красивый орел, будто с картинки.

Удивительная трансформация из гусеницы в волшебную бабочку.

Гусеница превратилась в бабочку.

Мистическая радуга, в середине которой находится силуэт человека.

Редкая круговая радуга в горах.

Креативные садоводы посадили листовые дерева среди хвойных, чтобы осенью лес улыбнулся.

Лес улыбается осенью.

Сосулька замерзла в форме крошечного леса.

Кусок льда напоминает хвойный лес.

Дерево-мостик – главная достопримечательность в поселке.

Дерево перекинулось через дорогу.

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