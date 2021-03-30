10 неймовірно красивих явищ природи, які зловила камера

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Шоу
3 хвилини
1,3 т.
Ці природні явища насправді вас здивують

Кому потрібна неіснуюча країна чудес, якщо довкола така незвичайна й магічна матінка-природа. Рідкісні тварини, екзотичні дерева, фігури з льоду і містична веселка – далеко не весь перелік того, що може вас здивувати.

OBOZREVATEL зібрав реальні фото, які доводять наскільки шалено-красивою може бути природа. Неймовірна добірка демонструє красу навколишнього середовища.

Навесні фотограф знайшов укриття для птахів.

Парасолька з льоду для пташенят

Живі квіти – диво посеред пустелі.

Рідкісний цвітіння в пустелі Атакама в Чилі

"Я був у поході і знайшов колоду, яка нагадувала гігантське цуценя", – пише користувач з ніком cawteja.

Стовбур дерева нагадує цуценя.

Велика сосна не відпустила паросток на землю, а виростила його в себе на гілці.

Дерево виросло на гілці іншого дерева.

Величезний орел прилетів на балкон.

Орел прелетів на балкон, намов з картинки

Дивовижна трансформація з гусениці в чарівного метелика.

Гусінь перетворилася на чарівного метелика

Містична веселка, в середині якої знаходиться силует людини.

Кругова веселка в горах з силуетом людини

Креативні садоводи посадили листові дерева серед хвойних, щоб восени ліс посміхнувся.

Ліс посміхається восени

Бурулька замерзла у формі крихітного лісу.

Лід схожий на крихітний ліс

Дерево-місточок – головна пам'ятка у селищі.

Дерево виросло через дорогу

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