14 вещей в ванной, от которых нужно срочно избавиться

Ванная комната – место в доме, где должна быть абсолютная чистота и комфорт. Даже новый ремонт в уборной могут испортить некоторые детали.

OBOZREVATEL собрал предметы быта, которые нужно немедленно заменить или убрать из ванной комнаты. Эти вещи создают беспорядок и делают дом неуютным.

Металлическая полка в ванной комнате была в каждой квартире, но такой материал быстро портится из-за чрезмерной влажности в душе. Стоит выбирать полки из матового стекла или латуни, которые легко вымываются от загрязнений и не ржавеют.

Не стоит хранить все косметические средства на стиральной машинке. Попробуйте убрать лишние вещи и вы убедитесь, насколько визуально станет больше пространства.

Хозяйки используют губку для посуды, как подставку для мыла. Для постоянного использования следует приобрести мыльницу, которая стоит недорого. К тому же мыло на такой поверхности быстро размокает.

Множество открытых полок создают беспорядок. В уборной должны храниться только необходимые вещи. Все лишние предметы нужно выбросить или перенести в другую комнату. Безусловно, лучше покупать закрытые шкафы.

Халаты на дверях можно встретить во многих домах. Однако, мало кто знает, что махровая ткань впитывает в себя влагу и может распространять грибок, тогда халат будет неприятно пахнуть.

Туалетная бумага в пачках также является лишним предметом, который лучше спрятать в закрытый шкаф.

Тряпки для уборки не должны сушиться в ванной.

Если нет возможности перенести бойлер в другую комнату, можно поместить его в специальный шкаф, который будет вписываться в интерьер.

Если нет возможности заменить старые батареи – можно подправить краской ржавые участки.

В мочалках, которые постоянно контактируют с водой, появляется плесень. Лучше высушить их, хранить в специальных контейнерах или в шкафу.

Ранее в ванных комнатах развешивали разные плакаты или картины. Сейчас это стало пережитком прошлого, поэтому следует обустроить интерьер в сдержанном стиле без лишних деталей.

Ковер в ванной следует выбирать специальный, который впитывает влагу. Ковер с ворсом собирает волосы и быстро стаптывается, ведь контактирует с водой.

Стакан для зубных щеток может быть опасен, ведь там появляется плесень. К тому же щетки всех членов семьи обмениваются бактериями. Сейчас в магазинах появились индивидуальные держатели, которые крепятся на стену.

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