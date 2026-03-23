1,6 млн просмотров за первый уикенд: 'Угадай мелодию' на SWEET.TV стартовало с рекордными показателями

Музыкальное шоу "Угадай мелодию" на платформе национального онлайн-кинотеатра SWEET.TV громко стартовало, собрав 1,6 миллиона просмотров за первые четыре дня после премьеры. Проект стал настоящим хитом и продолжает набирать обороты.

Первые два выпуска уже доступны для просмотра, новые серии будут выходить каждую среду и пятницу на SWEET.TV. В каждом выпуске участники соревнуются в узнавании легендарных музыкальных хитов, а зрители могут участвовать в игре вместе с ними.

"Для нас было важно сделать не просто развлекательный продукт, а проект, который эмоционально поддерживает украинцев, развивает нашу музыкальную культуру и поддерживает артистов. Через знакомые песни разных поколений мы показываем историю украинской музыки. Мы видим очень теплую реакцию: зрители комментируют, делятся шоу и советуют его друзьям. Это действительно показывает, что проект откликнулся аудитории и делает его важной частью культурной и социальной жизни страны", – сказала директор по маркетингу SWEET.TV Марина Русак.

"Угадай мелодию" – украинская адаптация культового музыкального формата Name That Tune, который уже покорил 40 стран мира. Теперь он зазвучал по-украински - с любимыми хитами и самыми популярными украинскими звездами.

Шоу "Угадай мелодию" на SWEET.TV имеет благотворительную часть – весь призовой фонд идет на поддержку ВСУ. Каждый артист, победивший в шоу, выбирает подразделение или фонд, на который SWEET.TV передает весь выигрыш в виде доната.

В проекте "Угадай мелодию" приняли участие 45 звезд: Alyona Alyona, Даша Астафьева, Василий Байдак, Ирина Билык, Станислав Боклан, Виктор Бронюк, BRYKULETS, Артем Дамницкий, Вячеслав Довженко, Александра Зарицкая, Евгений Галич, Галицкая Дива, Павел Зибров, Тина Кароль, Евгений Клопотенко, Виталий Козловский, Дмитрий Коляденко, Анастасия Король, Екатерина Кузнецова, Влад Куран, Артур Логай, Львы на джипе, Тимур Мирошниченко, Алена Омаргалиева, Злата Огневич, Артем Пивоваров, Дарья Петрожицкая, Александр Пономарев, Лилия Ребрик, Григорий Решетник, Анжелика Рудницкая, Анна Ризатдинова, Jerry Heil, Влад Шевченко, TARABAROVA, TAYANNA, Антон Тимошенко, Александр Терен, Тарас Тополя, Евгений Таллер, Тарас Цимбалюк, SKYLERR, Кристина Соловий. Ведущий проекта — Михаил Хома (DZIDZIO).