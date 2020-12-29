'1+1' снял новогодние выпуски программы Осадчей при поддержке УКФ

Телеканал "1+1" снял новогоднюю программу Екатерины Осадчей "Светская жизнь" при поддержке "Украинского культурного фонда".

Первый выпуск проекта вышел 26 декабря в 22:15, а второй покажут 2 января в 23:20, сообщил канал.

В первом выпуске ведущая Екатерина Осадчая подвела итоги 2020 вместе со звездными гостями.

"Monatik вместе с Lida Lee и Nino выполнят праздничную версию хита "Ритмолов", а Наталья Могилевская в компании TikTok-звезд выступит с новым треком. Не обойдется и без юмора, Дзидзьо вместе с медработниками из Луцка эксклюзивно для "Светской жизни" выполнят антикоронавирусний танец", – говорилось в анонсе.

Во втором новогоднем выпуске зрителей ждут выступления групп "Антитела", "Шпилястые кобзари" и The Hardkiss.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская журналистка и телеведущая Екатерина Осадчая поделилась семейными новогодними и рождественскими традициями, а также рассказала, чем 2020 был для нее особенным, что изменил и чего она ждет от нового года.