'1+1' зняв новорічні випуски програми Осадчої за підтримки УКФ

Телеканал "1+1" зняв новорічну програму Катерини Осадчої "Світське життя" за підтримки "Українського культурного фонду".

Перший випуск проєкту вийшов 26 грудня о 22:15, а другий покажуть 2 січня о 23:20, повідомив канал.

У першому випуску ведуча Катерина Осадча підбила підсумки 2020 року разом із зірковими гостями.

"Monatik разом з Lida Lee та Nino виконають святкову версію хіта "Ритмолов", а Наталія Могилевська в компанії TikTok-зірок виступить із новим треком. Не обійдеться й без гумору, Дзідзьо разом із медпрацівниками із Луцька ексклюзивно для "Світського життя" виконають антикоронавірусний танок", – йшлося в анонсі.

У другому новорічному випуску на глядачів чекають виступи гуртів "Антитіла", "Шпилясті кобзарі" та The Hardkiss.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, українська журналістка і телеведуча Катерина Осадча поділилася сімейними новорічними та різдвяними традиціями, а також розповіла, чим 2020 рік був для неї особливим, що змінив і чого вона чекає від нового року.