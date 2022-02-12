В отличие от многих, я совершенно не радовался сообщениям о тяжелом состоянии Жириновского и о его вероятной скорой кончине. Я никак не могу увидеть здесь руку Провидения – Бог, мол, не фраер, вот ему и прилетело возмездие. Ковид бьет по площадям, заболело и умерло столько хороших людей, что вряд ли болезнь подонков и/или преступников можно считать проявлением высшей справедливости. Заболеть может каждый, кроме, разумеется, того одного, который, понимая, что ему не на кого оставить страну, без него обреченную на гибель, сам поместил себя в огромный дезинфицированный гроб.

Я был бы рад известию о смерти Ким Чен Ына или Башара Асада, я считаю праздничным днем 5 марта – день смерти Сталина. Каждый лишний день подобных упырей на земле означает гибель и страдания людей, с их смертью появляются шансы. Я бы радовался смерти тех, кто во имя своих амбиций начинает войны. Жаль, что у Штауфенберга не получилось, жаль, что промахнулась Фанни Каплан (или тот, кто на самом деле стрелял). А про тех, кто сегодня кровь не проливает – чего же радоваться их смерти?

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Но по поводу Жириновского уже пошли и противоположные разговоры – простим, мол, старика, он же ничего плохого сам не сделал, не убил никого, войн не вел, просто веселил народ, за что ему и спасибо.

Веселил – это да. Я сам неоднократно видел, как когда он выходил на думскую трибуну, депутаты, болтавшиеся в фойе, быстро бежали в зал – им недостаточно было смотреть его по монитору, хотелось прикоснуться к исходящим от него флюидам. И да, никого сам не убил.

Но он преступник. Он был самой отвратительной карикатурой на парламент, вряд ли кто-нибудь сделал больше, чем он, для дискредитации самой идеи парламентаризма. Своим цинизмом, жлобством и враньем он резко снизил уровень нравственности в стране, в целом, и особенно в элитах – все же понимали, сколь щедро оплачивается Кремлем его бурная деятельность. Он сделал все, от него зависевшее для разрушения подлинно традиционных ценностей – образования и культуры. Он внес неоценимый вклад в рост враждебности между народами России (чего стоил лишь его призыв "запретить размножаться" народам Кавказа?). Он был рупором маргиналов и уголовников – недаром он блистательно выигрывал выборы в СИЗО. Он был у истоков того процесса, который породил Марию Захарову и ей подобных, он показал дорогу наверх самым омерзительным из наших сограждан.

Да, на эту злобную клоунаду был общественный запрос – иначе он бы так не поднялся. Да, он выполнял приказы – а без приказов его заткнули бы в полчаса. Да, таких, желающих служить и валять дурака на глазах честнОго народа, тьмы и тьмы. Но он был талантлив, он делал это много лучше других.

Я не желаю ему смерти, я желаю ему дожить до суда.