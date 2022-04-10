Жена русского оккупанта в разговоре с ним призналась, что знает, сколько денег получит за его ранение или смерть. Аудио

Родственники российских оккупантов уже начали подсчитывать, сколько денег получат в случае смерти своих мужчин на войне в Украине. Так, в случае возвращения президент Владимир Путин обещает всем военным "ветеранку" и выплаты за каждый боевой день.

А вот в случае ранения или смерти ставки уже вроде бы выше, что и обсудили в перехваченном СБУ разговоре путинский убийца и его жена. Наивный захватчик поверил, что в случае смерти родственникам выплатят 3 млн рублей и оплатят похороны (чтобы послушать запись, доскролльте новость до конца).

"Не три, а пять. 3 миллиона – это за ранение, а за смерть – 5 или 7", – уточнила жена, которая уже обо всем узнала – мол, Путин сказал по телевизору, что "у нас все отлично". Хотя и уточнила: "Ну и нах** они нужны?"

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Тогда оккупант рассказал, что основания для этих выплат действительно есть: "Всю роту рас*ярили нашу… Х*й знает, чего мы тут делаем… Нас ху*чат, как котят".

Напомним: матери оккупантов "штурмуют" военкоматы в России, чтобы вернуть своих сыновей с войны в Украине. Они готовы платить за это деньги, а также используют связи в военном руководстве РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты не ожидали большого сопротивления от Украины и теперь воспринимают частичный отвод войск на Киевщине и Черниговщине как позор. Кроме того, они подтверждают, что российские власти скрывают данные о погибших, а также лгут о "сильных войсках и вооружениях России".