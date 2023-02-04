'Ты будешь уничтожен': пенсионеры из 'отряда' Путина пригрозили Шольцу из-за танков для Украины и рассказали о 'мощи' армии РФ. Видео

Пенсионеры из "Отрядов Путина" записали новое обращение, в котором пригрозили канцлеру Германии Олафу Шольцу из-за танков для Украины. Они пригрозили немецкому лидеру тем, что он и его Leopard 2 будут уничтожены.

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Соответствующее видео появилось в соцсетях. В лучших традициях кремлевской пропаганды фанатки российского диктатора заявили, что Шольц якобы выполняет задачу президента США Джо Байдена.

"Шольц! Ты снова выполняешь задачу Байдена! Ты один из первых посылаешь свои Leopard. Другие страны еще думают: надо послать, не надо послать... А ты быстро выполняешь задание. Но учти. Твои Leopard отдыхают против наших танков Т-90М. Ты будешь уничтожен, все они сгорят большим пламенем!" – сказали они.

Кроме того, они решили привлечь российских оккупантов к уничтожению немецких танков, а в качестве вознаграждения пообещали подарить тому, кто рискнет сжечь Leopard, фиолетовую футболку с будущим фигурантом международного трибунала.

Следует отметить, что Путина очень возмущает решение передовых западных стран передать Украине современные танки западного производства для защиты от российской агрессии.

Накануне во время выступления на концерте в годовщину 80-летия Сталинградской битвы в Волгограде он заявил, что РФ якобы "вновь угрожают немецкими танками Leopard", но России "есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится".

Как сообщал OBOZREVATEL, в политических кругах Швейцарии обсуждают возможную продажу танков Leopard странам, поставляющим их Украине. Таких боевых танков в Швейцарии излишне.

Португалия приняла решение войти в танковую коалицию, которая будет поставлять Украине современные боевые машины. На вооружении Португалии есть 37 танков Leopard 2, 12 из них полностью исправны.