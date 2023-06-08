Зэков не хватает? В России на войну против Украины начали агитировать работников ракетных заводов

В России на войну против Украины начали агитировать работников ракетных заводов. За убийство украинцев им обещают большие выплаты.

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Об этом сообщают в соцсетях. Так, российские инженеры-космонавты и ракетчики набираются в новый батальон российской армии под названием "Уран".

Рекламные объявления, опубликованные на внутреннем сайте Роскосмоса, обещают, что их "обучат быть сильными духом, волей и телом". При этом властям РФ требуются физически подготовленные мужчины в возрасте до 48 лет.

Работникам ракетных заводов предлагаются:

Единоразовую выплату в размере 100 000 рублей (1 257 долларов США)

Ежемесячные выплаты по 100 000 рублей от батальона

Ежемесячные платежи в размере не менее 170 000 рублей ($2,137) от правительства России

Ежемесячные платежи в размере не менее 50 000 рублей (628 долларов США) от регионального правительства.

Это эквивалентно как минимум 4000 долларов в месяц, что является очень щедрой зарплатой по российским меркам и намного выше, чем зарплата Роскосмоса. В 2020 году сообщалось, что сотрудники Роскосмоса получали в среднем всего 780 долларов в месяц.

Кампания по вербовке является признаком продолжающейся борьбы России за поиск новых людей для войны в Украине. Тем не менее, вербовка из ее космического агентства подтверждает, что Россия все больше жертвует опытными специалистами в погоне за угасающими надеждами на победу в Украине. Но маловероятно, что превращение инженеров-ракетчиков в пехотинцев – хороший вариант для будущего России.

Напомним, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин "похвастался" кладбищем наемников в Краснодарском крае. Боевик также рассказал о памятниках "в честь" оккупантов.

Ранее сообщалось, что в России достигло "точки кипения" соперничество между основателем частной военной компании "Вагнер" Евгением Пригожиным и министерством обороны. Причиной стали "успехи" оккупационных войск в украинском Бахмуте на Донетчине.

Как сообщал OBOZREVATEL, основатель "Вагнера" Пригожин анонсировал набор новых наемников. Он заявил, что хочет превратить свою частную военную компанию в "армию с идеологией".

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