В Санкт-Петербурге слышали мощный взрыв: обломки БПЛА якобы рухнули у жилого дома, начался пожар. Видео

В России пожаловались на очередную "бавовну". Жителей Красногвардейского района Санкт-Петербурга утром 2 марта разбудил оглушительный взрыв: взорвался, по предварительным данным, беспилотный летательный аппарат.

Сообщается о том, что вследствие взрыва повреждения получили два жилых дома, из них эвакуировали около сотни жильцов. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ, предполагая, что целью БпЛА могла быть расположенная в пределах километра от места взрыва нефтебаза Ручьи.

Утро 2 марта в пропагандистских пабликах РФ началось тревожно. Согласно сообщениям, около 06:30 утра по киевскому времени в Санкт-Петербурге прозвучал мощный взрыв: его причиной пропагандисты назвали атаку БпЛА, который, утверждают они, рухнул между жилых домов, спровоцировав возгорание.

"По нашим данным, повреждения получили два жилых дома", – пишет один из пропагандистских пабликов.

Еще одному пропагандистскому российскому СМИ очевидцы рассказали: сначала увидели в небе яркую вспышку. Сразу после нее прозвучал мощный взрыв. Особо наблюдательные заметили, что всему этому предшествовал "звук мотора" в небе.

"Жители Пискарёвского проспекта сообщили, что обломки, предположительно, БПЛА рухнули рядом с одним из домов. Предварительно, выбиты окна в квартире. О пострадавших не сообщается. На месте работают экстренные службы", – жалуются пропагандисты.

Их "коллеги" же утверждают, что взрывом повредило "минимум 15 квартир на всех пяти этажах", а также пишут, что из многоэтажки были эвакуированы порядка 100 жителей.

Примечательно, что даже самые отъявленные пропагандистские паблики изначально не утверждали, что Украина, мол, умышленно атакует гражданских. Вместо этого они взялись искать причины, почему неизвестный дрон залетел в северо-восточную часть Санкт-Петербурга и какая цель там для него была определена операторами.

И два паблика нашли вероятный ответ.

"Вероятной целью украинского БПЛА была нефтебаза Ручьи на северо-востоке Петербурга — до неё от места падения менее километра", – пишет один из каналов.

Власти города некоторое время отмалчивались. А впоследствии губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил, что что-то таки случилось, стыдливо обозначив это "что-то" как "происшествие".

"На месте происшествия в Красногвардейском районе работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Возглавил оперативный штаб. Одна из приоритетных задач - оценить характер повреждений для оказания необходимой помощи жителям", – написал Беглов в своем Telegram-канале.

Напомним, накануне, 1 марта, на "бавовну" жаловались в Белгородской области. По данным российских СМИ, вследствие взрыва поврежден "Панцирь-С1", ранения получили двое военнослужащих.

Впоследствии выведение из строя"Панциря-С1" подтвердили в ГУР. Там показали яркие кадры "демилитаризации" российской армии на ее же территории.