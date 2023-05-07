Заявление Буданова об убийствах россиян вызвало истерику у Захаровой

Российская пропагандистка и представительница МИД РФ Мария Захарова устроила истерику в своих социальных сетях. Причина тому – заявление главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова о том, что Украина убивала и будет убивать россиян.

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Об этом стало известно из Telegram-страницы чиновницы. Она заявила, что " администрация Байдена спонсирует терроризм".

Кирилл Буданов, глава Главного управления разведки МО Украины, в очередной раз "взволновал" россиян. Он дал комментарий СМИ, в котором обещал "убивать русских" до полной победы.

Мария Захарова, представительница Министерства иностранных дел РФ, в свою очередь, устроила истерику на почве данного заявления и обвинила во всем Белый дом, хотя это никак не связано с высказываниями Буданова.

В частности, она процитировала слова Буданова, а потом отметилась фразой:

"Это прямой удар по Белому дому. Киевский режим заявил о том, что администрация Байдена спонсирует терроризм", – написала Захарова.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов отказался подтверждать или опровергать информацию о якобы причастности украинских спецслужб к ликвидации российских пропагандистов. Однако заверил, что мы будем "убивать россиян где угодно в мире до полной победы Украины".

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