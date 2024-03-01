Заявили о большой необходимости: в России захотели выпускать самолеты А-50 после потерь в Украине

Страна-агрессор Россия намерена восстановить прежний выпуск самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50. Причиной стала потребность в них армии РФ, которая уже потеряла несколько бортов в войне против Украины.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на заявление главы госкорпорации Ростех Сергея Чемезова. По некоторым данным, перед началом полномасштабного вторжения у россиян было девять самолетов-разведчиков: три А-50 и шесть А-50У, стоимость одного стоит не менее $330 млн.

"Конечно, этот самолет нужен. Конечно, будем его делать. Он не только нашей армии нужен, но он и на экспорт идет очень хорошо", – сказал глава российской компании.

Российские журналисты отметили, что в сентябре 2023 года холдинг "Росэлектроника" и Объединенная авиастроительная корпорация, которые входят в Ростех, передали Военно-космическим силам РФ один модернизированный самолет ДРЛО А-50У.

Представители корпорации утверждают, что после модификации самолет был оснащен новой аппаратурой, которая позволила снизить его вес, а также увеличить дальность полета и время нахождения в воздухе при выполнении боевых задач.

Помимо этого, хвастаются россияне, по сравнению с предыдущей модификацией обновленный А-50У якобы может обнаруживать новые типы летательных аппаратов, одновременно сопровождать большее количество целей и наводимых истребителей.

Примечательно, что с начала войны против Украины оккупанты потеряли три самолета ДРЛО: в феврале 2023-го беларуские партизаны повредили российский А-50 на одном из аэродромов в Минской области; 14 января 2024-го ВСУ обезвредили А-50 над Азовским морем (плюс повредили Ил-22); 23 февраля наши воины сбили модернизированный А-50У врага.

После этого заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы военно-промышленной комиссии призвал "обеспечить силы ПВО самыми современными средствами". Он даже обратился к ним словами с письма Сталина к директорам советских заводов по выпуску самолетов, в котором диктатор обещал "кару" за производство Ил-2 в недостаточном количестве.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время сервис Planet "поймал" еще один российский А-50. Вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления находится всего в 130 км от линии фронта в городе Таганрог Ростовской области РФ.

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