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Заминировали одно авто, разминировали другое: ФСБ опозорилось видео "покушения" на олигарха Малофеева

Ульяна Виноградова
Новости России
2 минуты
3,1 т.
Заминировали одно авто, разминировали другое: ФСБ опозорилось видео 'покушения' на олигарха Малофеева

В России заявили о попытке покушения на олигарха Константина Малофеева, который является одним из главных идеологов "русской весны" 2014 года. Его автомобиль якобы был заминирован. В ФСБ заявили, что обезвредили бомбу. Однако видео с покушением на олигарха традиционно оказалось фейком.

Видео дня

Об этом пишет Thе Insider. Издание отмечает, что в ролике ФСБ показаны два разных автомобиля (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В частности, на кадрах Центра общественных связей ФСБ показано, как неизвестный подкладывает что-то под автомобиль Малофеева, а затем саперы разминируют машину с помощью робота.

Суть в том, что минируют машину, которая припаркована на обочине. А разминируют уже в подземном гараже. То, как машина доехала в гараж и не взорвалась – вопрос. Однако на него есть ответ – это совсем другой автомобиль.

То есть, на видео две разные машины. Отмечается, что в гараже стоит Mercedes Maybach W222 с эмблемой Maybach на задней стойке кузова. У другого Mercedes на этом месте ничего нет.

Примечательно, что видео низкого разрешения, но даже так нетрудно разглядеть, что на крышке багажника слева от эмблемы Mercedes ничего нет.

Заминировали одно авто, разминировали другое: ФСБ опозорилось видео ''покушения'' на олигарха Малофеева
Заминировали одно авто, разминировали другое: ФСБ опозорилось видео ''покушения'' на олигарха Малофеева

Как сообщал OBOZREVATEL, в организации планируемого подрыва обвиняют основателя воюющего на стороне Украины "Русского добровольческого корпуса" Дениса Капустина.

В ФСБ утверждают, что покушение на Малофеева готовилось "по той же схеме, которая была использована при убийстве Дарьи Дугиной".

Также OBOZREVATEL писал, что Федеральный суд Манхэттена постановил конфисковать $5,4 млн Малофеева в пользу Украины. Решение было принято на основании доказательной базы о том, что бизнесмен финансировал военных РФ, захвативших Крым в 2014 году.

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