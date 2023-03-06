Заминировали одно авто, разминировали другое: ФСБ опозорилось видео ''покушения'' на олигарха Малофеева

В России заявили о попытке покушения на олигарха Константина Малофеева, который является одним из главных идеологов "русской весны" 2014 года. Его автомобиль якобы был заминирован. В ФСБ заявили, что обезвредили бомбу. Однако видео с покушением на олигарха традиционно оказалось фейком.

Видео дня

Об этом пишет Thе Insider. Издание отмечает, что в ролике ФСБ показаны два разных автомобиля (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В частности, на кадрах Центра общественных связей ФСБ показано, как неизвестный подкладывает что-то под автомобиль Малофеева, а затем саперы разминируют машину с помощью робота.

Суть в том, что минируют машину, которая припаркована на обочине. А разминируют уже в подземном гараже. То, как машина доехала в гараж и не взорвалась – вопрос. Однако на него есть ответ – это совсем другой автомобиль.

То есть, на видео две разные машины. Отмечается, что в гараже стоит Mercedes Maybach W222 с эмблемой Maybach на задней стойке кузова. У другого Mercedes на этом месте ничего нет.

Примечательно, что видео низкого разрешения, но даже так нетрудно разглядеть, что на крышке багажника слева от эмблемы Mercedes ничего нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в организации планируемого подрыва обвиняют основателя воюющего на стороне Украины "Русского добровольческого корпуса" Дениса Капустина.

В ФСБ утверждают, что покушение на Малофеева готовилось "по той же схеме, которая была использована при убийстве Дарьи Дугиной".

Также OBOZREVATEL писал, что Федеральный суд Манхэттена постановил конфисковать $5,4 млн Малофеева в пользу Украины. Решение было принято на основании доказательной базы о том, что бизнесмен финансировал военных РФ, захвативших Крым в 2014 году.

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