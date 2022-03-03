'Закроют и не спросят фамилии': в России детей приучают молчать о преступлениях Путина

В одной из российских школ классная руководительница устроила "промывку мозгов" ученикам за возгласы "Слава Украине!" Она пригрозила им уголовной ответственностью.

Запись "воспитательного" разговора появилась на YouTube. Педагог заявила, что за школами и детсадами ведут наблюдение фсбешники (чтобы послушать аудио, доскролльте до конца страницы).

"Ребята выкрикнули "Слава Украине" выходя из школы, через 10 минут у директора было ФСБ… Вокруг школы ходят люди в гражданском… Мы под полным наблюдением и контролем", – предупредила она.

По словам учительницы, подростков "закроют и даже не спросят фамилии".

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"Вы уже знаете, что некоторых людей посадили за то, что поделились новостью", – сказала она.

Педагог добавила, что со многими отцами-военными, поехавшими воевать в Украину, сейчас нет связи.

"Они там, где сейчас убивают гражданское население, мирное население… Мы понимаем, что это нацисты, это фашисты, которые действительно долгое время зарождались там, которых намеренно привозили туда", – выдала классная руководительница.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина будет отдавать пленных российских солдат их матерям, если они приедут в Украину лично.

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