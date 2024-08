'Захватили 420 кв. км': Шойгу преувеличил 'успехи' РФ в войне против Украины – ISW

Секретарь Совета безопасности РФ и бывший министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу сильно преувеличил успехи путинской армии в Украине. Он заявил захвате якобы 420 кв. км территории с середины июня 2024 года.

Видео дня

Об этом сообщается в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики подчеркнули: хотя оккупанты и добились тактических продвижений на некоторых направлениях, речь не идет об их оперативно значимых успехах.

Так, 6 августа Шойгу выдал россиянам, якобы войска РФ захватили 420 квадратных километров украинской территории с 14 июня 2024 года, когда диктатор Путин "изложил свои бескомпромиссные требования о капитуляции Украины" как предварительное условие для "мирных" переговоров.

"Мы обнаружили доказательства, подтверждающие, что российские войска захватили около 290 квадратных километров с 14 июня", – отреагировали на его высказывания в ISW.

Там объяснили, что армия РФ усилила интенсивность своих атак на Торецком направлении в ночь на 18 июня после того, как в целом не проявляла активности на этом участке фронта в течение 2024 года.

Также аналитики указали, что у российских войск не было крупных или оперативно значимых успехов на участках в направлении Торецка или за Авдеевкой (Покровское направление) с 14 июля, хотя с тех пор они и добились некоторых продвижений там.

"Российское военное командование неоднократно преувеличивало территориальные успехи России в Украине", – резюмировали в ISW.

Отметим, что высказывания об "успехах" оккупантов бывший глава минобороны РФ озвучил после поездки в Иран. РосСМИ также растиражировали другие его "громкие" заявления. В частности, жалобы на то, что Москва не получила от Киева "никакой реакции" на озвученные Путиным в июне условия якобы для начала "мирных" переговоров.

Как сообщал OBOZ.UA, в России продолжили чистки среди чиновников минобороны, связанных с Шойгу. В частности, на днях по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержали главу парка "Патриот" (был проектом именно бывшего министра) Вячеслава Ахмедова и замначальника управления инновационного развития этого ведомства Владимира Шестерова.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!