Захарова отреагировала на атаку дронов на РФ и заявила об 'агонии Киева': об уничтоженных самолетах умолчала

Представительница российского МИД одиозная Мария Захарова крайне скептически отнеслась к масштабным атакам военной инфраструктуры в городах РФ, в первую очередь, в Пскове. Здесь Силами ВСУ было уничтожено несколько редких самолетов ИЛ-76, однако пропагандистка обошла этот "нюанс" и решила акцентировать внимание на якобы тупиковой ситуации украинской стороны.

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Свои топорные откровения Захарова заявила в утреннем эфире прокремлевских СМИ. Она выглядела раздосадовано, но пыталась убедить слушателей, что "бавовна" сразу в семи российских регионах – это "крик отчаяния" Киева.

"Очевидна агония киевского режима, эта тупая ненависть и злоба и отсутствие какой-либо перспективы в собственном развитии по сценарию Запада. Все это и привело к террористической деятельности. Абсолютная тупиковость", – проговорила Захарова, явно сбитая с толку.

Напомним, что в ночь на 30 августа атаке беспилотников подверглись Псковская, Брянская, Калужская, Орловская, Рязанская, Тульская и Московская области. Особенно шокировал россиян фейерверк на псковском военном аэродроме, в результате которого были уничтожены сразу несколько самолетов военной авиации.

Как сообщал OBOZREVATEL, поздно вечером 29 августа ВСУ атаковали "избирательный участок" противника на Запорожье как раз в тот момент, когда там проходило собрание "председателей участковых избиркомов" всего района. Предварительно, есть раненые.

А сами захватчики в ночь на 30 августа устроили новую атаку на Украину. Они запустили по мирным украинским городам и селам 44 воздушных цели: 28 ракет и 16 дронов-камикадзе.

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