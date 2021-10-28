Захарова – о решении суда по 'скифскому золоту': сотрудничество музеев РФ и Нидерландов под сомнением

Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала сомнительным решение апелляционного суда Амстердама о возвращении Украине коллекции "скифского золота". По ее словам, оно якобы создало опасный прецедент, подрывающий доверие между музейными сообществами РФ и Нидерландов.

Заявление официального представительства российского МИД появилось на сайте внешнеполитического ведомства 27 октября. В частности, через сутки после того, как стал известен результат судебного заседания.

"До последнего надеялись, что хотя бы сфера культуры останется вне политики", – возмутилась Захарова.

Она выдвинула "обвинение" и украинской стороне. В частности, выразила убеждение, что из-за участия Украины в судебном споре "музейные обмены стали ареной политического противостояния".

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По мнению пресс-секретаря МИД страны-агрессора, руководствуясь исключительно политическими мотивами, нидерландские судьи "полностью проигнорировали" факт того, что "скифское золото" является культурно-историческим наследием народов Крымского полуострова, "где были обнаружены артефакты и которые никогда его не покидали".

"Вердикт Апелляционного суда Амстердама создает крайне опасный прецедент, подрывающий доверие между музейными сообществами разных стран и ставящий под сомнение дальнейшие перспективы межмузейного сотрудничества, в частности Россией и Нидерландами. Печально", – высказалась Захарова.

Напомним: 26 октября на открытом заседании Апелляционного суда Амстердама было принято решение, что коллекция украинского "скифского золота", изъятого из четырех музеев во временно оккупированном Крыму, должна быть передана Украине. Речь идет об экспонатах выставки "Крым. Золотой остров в Черном море", которая хранилась в Нидерландах.

Президент Владимир Зеленский назвал это решение долгожданной победой. А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Украина сможет вернуть оккупированные территории и людей так же, как и "скифское золото".

Как сообщал OBOZREVATEL, Офис генерального прокурора Украины отправил Офису прокурора Международного уголовного суда обращение по военным преступлениям России в Крыму. В частности, касающихся масштабных присвоений и разрушений объектов культурного наследия, осуществляемых незаконно и бесцельно. В этом контексте упоминается и дело о "скифском золоте".