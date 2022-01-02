Нет, ну все-таки. Как он, бл*ть, долетел-то?

Просвирина я видел один раз, лет десять назад - и этот боров был выше меня и трындец каким жирным. Весил он килограммов за сто шестьдесят точно. Потом, насколько можно судить по фото, несколько похудел. Но все равно там в районе ста тридцати, наверное, не меньше.

И вот у меня вопрос.

Выпал он то ли с третьего, то ли с четвертого этажа. На фото - третий.

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Физическое тело летит по параболе, на самом деле, совсем не много. Если он выпал с третьего - то уже на уровне второго он падал бы почти вертикально. Если с четвертого - то почти вертикально он падал бы уже на уровне третьего. Так что разница не особо большая.

От стены до тела семь метров. Переносить его не переносили, отползать не отполз - кровь течет именно на этом месте.

Ну, ок, черт с ним, два метра спишем на параболу.

В итоге чувак самостоятельно должен был пролететь метров пять.

Вдова несет какую-то белиберду, что он, мол, поскользнулся. Как, блин, можно поскользнутся так, чтобы пролететь пять метров?

Если бы он выпрыгнул из окна – все равно боров весом в полтора центнера должен был с места прыгнуть на пять метров. Мировой рекорд по прыжкам в длину с места равняется - 373 см, и принадлежит Байрону Джонсу. Профессиональному спортсмену, который потратил на это всю свою молодость.

Егорка молодость тратил точно не на тренировки.

Если бы его выкидывали из окна фсбшники - это четыре человека с раскачки, каждый за руку - за ногу, и все равно запулить полтора центнера трясущегося жира на пять метров… Ну, фиг его знает. Да и вообще, представляю эту картину. Четыре мужика, с криками "гойда!" растягивают голого Просвирина в одном носке в разные стороны, и с раскачки, царапая пузом паркет, на "раз-два-три" запуляют его в окно.

Эпическое, бл*ть, должно быть зрелище.

Логически остается только один вариант - наглотавшись ЛСД, чувак вообразил, что он птица Трехглазый Ворон и с разбегу ласточкой открыл для себя радость полета.

Мировой рекорд по прыжкам в длину с разбега - 8,95 метров. Hо это мировой рекорд.

Нормы ГТО для обычного ватника - 4,40 на отлично и 3,75 на удовлетворительно. Это для мальчиков семнадцати лет. Которые весят никак не полтора центнера. С дистанцией разбега сорок метров.

Ну вот никак боров за три шага не мог запулить себя на пять. На отлично с двумя плюсами. Три значка ГТО этому джентлмэну!

Да еще и развернуться в полете на сто восемьдесят градусов головой на север по фeн-шую. Бэк-флип. Акробатический этюд "еб*ни сальтуху".

Тем более, что в квартире у него прямо перед окном стоит кресло.

Как?

Как, бл*ть, Егорка, ты это сделал??