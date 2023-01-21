С нашей точки зрения, российская идея создать "правительство Украины" во главе с Медведчуком, Януковичем и Азаровым выглядит как настоящая белая горячка.

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Но даже поверхностные знания истории позволяют понять логику Кремля.

Далее текст на языке оригинала.

Нагадаю, що у 1917 році у Харкові (привіт любителям комуняцької ідеологеми про "першу столицю") був утворений "Народний секретаріат" "Української народної республікі Советов". Той, де був "товариш Артем" та куди, з урахуванням відсутності українців, набирали за принципом "щоби прізвище будо схожим".

Першими ж рішеннями цей більшовицький бордель проголосив себе легітимним органом управління на території УНР, сформував "виконком" та встановив федеральний союз з "РСФСР"! Власне це і заклало підвалини для подальшого формування Радянського Союзу.

Ідеї формування "легітимного уряду" можуть здаватися нам маячнею. Але це просто демонструє, що Кремль діє за більшовицькими методичками. Не вийшло Київ за три дні? Ок! Сформуємо десь "уряд", який ухвалить рішення про "федерацію" та від імені якого ми будемо тиснути та воювати далі за відновлення "суверенних кордонів" єдиної російсько-української держави. На прохання, так би мовити, легітимних органів влади, які ухвалили відповідальне рішення про об’єднання. Сто років тому вийшло, вийде і зараз.

Не вийде звичайно! Але напрямок думок плюс-мінус зрозумілий.

Принаймні ці ідеї, які обговорюються в Москві, доводять, що ніяких перемовин там ніхто не шукає і не чекає. Путін переходить у режим довготривалої війни. Війни на знищення та витискання українців з України.

Правда в цей раз Антанта (за виключенням зрозуміло кого), Троїстий союз та США на нашому боці. Що додає певного стриманого оптимізму.