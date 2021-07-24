За вожделенный путинский газ мир заплатит кровью и смертями

Саша Сотник
Саша Сотник
Новости России / Мнения
1 минута
3,1 т.
За вожделенный путинский газ мир заплатит кровью и смертями

А почему никого не смущает, что только один-единственный глава гос-ва закрылся в бункере и обставился двойниками? Ведь это – явный признак причастности плешивца к вирусной атаке на человечество. Только так (что вполне логично) может себя вести источник биологической агрессии. Уж ему-то доподлинно известно: где разрабатывался вирус, когда и кем был посеян, в каких целях, и насколько первоначальный замысел мутировал вместе с "чудом расчудесным". И, разумеется, какой по замыслу должна быть следующая фаза мировой войны, пока не объявленной бункерной крысой всему человечеству.

И - да, чтоб два раза не вставать. За вожделенный путинский газ мир заплатит кровью и смертями. Так всегда бывает, когда пытаешься ублажить дьявола...

Будет вам поток. И северный, и южный. Подпустили в штанишки от страха? - этот черт вас кровью заставит ссать. Ничему история не учит. Вот вообще ничему...

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Источник:Фейсбук Александра Сотника

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
Угроза Третьей мировой войныКоронавирусСеверный поток-2Россия - страна-агрессорНовости РоссииВладимир Путин