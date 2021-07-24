А почему никого не смущает, что только один-единственный глава гос-ва закрылся в бункере и обставился двойниками? Ведь это – явный признак причастности плешивца к вирусной атаке на человечество. Только так (что вполне логично) может себя вести источник биологической агрессии. Уж ему-то доподлинно известно: где разрабатывался вирус, когда и кем был посеян, в каких целях, и насколько первоначальный замысел мутировал вместе с "чудом расчудесным". И, разумеется, какой по замыслу должна быть следующая фаза мировой войны, пока не объявленной бункерной крысой всему человечеству.

И - да, чтоб два раза не вставать. За вожделенный путинский газ мир заплатит кровью и смертями. Так всегда бывает, когда пытаешься ублажить дьявола...

Будет вам поток. И северный, и южный. Подпустили в штанишки от страха? - этот черт вас кровью заставит ссать. Ничему история не учит. Вот вообще ничему...

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